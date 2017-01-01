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В Херсоні викрита «новорічна» підпільна нафтобаза
В перші новорічні дні 2017 року, в рамках проведення широкомасштабних загальнодержавних операцій «Акциз» та «Рубіж» на території Херсонської області, припинено незаконну діяльність підпільної нафтобази в Херсоні.

В Херсоні викрита «новорічна» підпільна нафтобаза

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду, за матеріалами внесеними до ЄРДР у минулому році, оперативними працівниками фіскального відомства та слідчими прокуратури області розкрито організовану групу осіб, які створили протиправну схему, пов`язану з незаконним розповсюдженням фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, на території нашої області.

Під час проведення оперативно - розшукових дій проведено обшук за місцями роздрібної та оптової реалізації та зберігання недоброякісних підакцизних товарів невідомого походження без будь-яких дозвільних документів.

На території підпільної нафтобази виявлено та вилучено понад 3 тони дизельного палива на суму понад 6 млн. гривень та обладнання (ємності, паливо - роздавальні колонки) орієнтовною вартістю 1,5 млн.гривень. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає понад 7,6 млн.гривень.

Досудове слідство по кримінальному провадженню, що кваліфікується за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), здійснює слідчий відділ прокуратури Херсонської області. Слідчі дії тривають.




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