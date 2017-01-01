Відповідне рішення депутати прийняли на сесії райради 22 грудня 2016 року. Назва рішення: Про дострокове припинення повноважень заступника голови
районної ради Донця А.О. А. Донець написав особисту заяву про складання з себе повноважень заступника голови райради.
Депутати власним рішенням взяти до відома факт дострокового припинення повноважень заступника голови Білозерської районної ради Донця Андрія Олександровича.
За відповідне рішення проголосувало 25 депутатів. Один був проти, п’ять утрималося. Всього в раді 36 депутатів. Проти була депутат Ольга Баранник. Утрималися переважно депутати фракції Батьківщина.
Нагадаємо, що А. Донця було затримано на отриманні неправомірної вигоди. Він вимагав та отримав 40 тисяч гривень від постачальника твердого палива до навчальних закладів району за своєчасне отримання останнім коштів за надані послуги. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України.
А. Донець обирався за списками ВО «Батьківщина».
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України.
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