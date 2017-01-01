Капітальний ремонт 4 шкіл у Голопристанському районі буде проведено у 2017 році. Це наступні школи: Чорноморська, Малокопанівська, Нововолодимирівська, Садівська.
Відповідне рішення було прийнято депутатами Херсонської обласної ради. Вони власним рішенням внесли зміни до плану заходів з реалізації у 2016-2017 роках Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року.
Крім вищезазначених шкіл до програми було включено інші освітні об’єкти на території нашої області. А саме: капітальний ремонт будівлі та опалення ВоскресенськогоДНЗ ясла-сада «Струмочок» Чкалівської сільської ради Новотроїцького району;
Реконструкція мереж і споруд каналізаційної системи смт Новотроїцьке (I черга);
Реконструкція мережі споруд каналізаційної системи смт Нижні Сірогози.
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