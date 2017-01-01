Основними бюджетоутворюючими підприємствами області є: Регіональна філія «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», ТОВ «Тедіс Україна», ПАТ «Укрнафта», ТОВ «АТБ-Маркет», ТОВ «Альянс Холдинг», ПРАТ «Фрідом Фарм інтернешил», ПП «Окко-Нафтопродукт», ТОВ «Данон Дніпро», Підприємство «Амік Україна», ПАТ ЕК «Херсонобленерго», ДП «Херсонський морський торговельний порт». Відповідна інформація міститься у рішенні Херсонської обласної ради про обласний бюджет на 2017 рік.
Також у рішенні зазначено,що найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій внесено іноземними суб’єктами інвестиційності діяльності у такі підприємства регіону, як ТОВ «Імперіал-Агро», ТОВ «Агроінвест-Херсон», ТОВ «Експортно-імпортна компанія» «Юг-Інвест», ТОВ «Ваттенкрафт Україна». Інвестиції надійшли з 39 країн світу. До основних країн – інвесторів входять Кіпр, США, Велика Британія, Беліз.
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