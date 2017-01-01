27 грудня 2017 року на колегії Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Короленко В. М. доповів керівникам закладів і установ охорони здоров'я області про нараду з питань «Реформа системи охорони здоров'я в 2017 році: план дій, комунікація для населення, комунікація для медичної громади».
Нарада проводилася Кабінетом Міністрів України, Міністерством охорони здоров'я України за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 20-21 грудня поточного року.На даній нараді погоджено створення госпітальних округів Херсонської області з послідуючим затвердженням Кабінетом Міністрів України.
1. Госпітальний округ №1 з центром м. Херсон.
2. Госпітальний округ №2 з центром м. Нова Каховка.
3. Госпітальний округ №3 з центром м. Берислав.
4. Госпітальний округ №4 з центром м. Генічеськ.
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