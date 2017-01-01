Об этом в прямом эфире канала «Скифия» заявил глава облгосадминистрации, давая отчет о проделанной работе в 2016 году.



Он обратил внимание, что сегодня поднятие сегодня промышленности области очень важно для дальнейшего развития её жизнедеятельности, поэтому командой руководителей ОГА в течении года были проведены инспекции практически всех промышленных предприятий региона.



«Мы хотим приобщить к созданию инвестиционных парков Херсонский машиностроительный завод и территории бывшего ХБК именно для того, чтобы создать новые рабочие места для наших жителей», - акцентировал внимание Андрей Гордеев.



Также он обратил внимание, что в течении года девять предприятий области начали сотрудничество с «Укроборонпромом», среди которых и Машиностроительный завод и такое сотрудничество дает плодотворные результаты, ведь изготовление некоторых запчастей по импортозамещению совершенно не уступают тем, что ранее изготовлялись только в России.

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