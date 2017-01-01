Таку можливість їм подарували народні депутати України від Херсонської області Сергій Хлань, Іван Вінник та Олександр Співаковський. Ввечері 2 січня потягом «Херсон — Івано-Франківськ» дітлахи вже відправилися на відпочинок.
Як повідомив помічник народного депутата О.Співаковського Олексій Саковніч, тижневі канікули у зимових Карпатах проведуть загалом 79 дітей віком від 8 до 14 років. Переважно це діти, батьки яких захищали Україну в зоні АТО, а також діти з багатодітних та малозабезпечених родин з усієї області.
Більшість із них ніколи не виїжджали за межі свого міста чи села, тому очікування від цієї поїздки у дітлахів дуже великі. Так, десятирічний Євген із Херсона зізнався журналістам, що хоче побачити справжні гори і навчитися кататися на лижах. Дівчатка з Новотроїцька теж хотіли б навчитися ходити на лижах, але найбільше — почути і побачити місцеві традиції зустрічі Різдва.
Організатори поїздки обіцяють школярам із Херсонщини доволі насичену програму, розповів Олексій Саковніч: «Програма перебування дітей різноманітна і насичена. Заплановано безліч екскурсій, походів… Усе буде на найвищому рівні. Ми в цьому впевнені, бо поїздки дітей на Івано-Франківщину організовуємо вже не перший рік, і діти щоразу поверталися з відпочинку задоволеними та щасливими».
Це підтвердила і мати одного з хлопчиків, Людмила Клєщенко: «Наш батько є учасником АТО. Тож син вже не перший раз їздить на відпочинок, який організовують для дітей наші народні депутати. Влітку були у Скадовську, а тепер от їдемо в Карпати. Цього разу про програму нічого не знаю, але впевнена, що це буде гарний відпочинок для дітей. Нові враження, чисте гірське повітря… Тому ми щиро вдячні всім, хто сприяв цій поїздці».
У дорозі дітей супроводжують шість досвідчених педагогів і медик. Тож батькам не варто переживати. Діти будуть доглянуті, про їхню безпеку подбають, запевнила вчителька з Новотроїцька Лариса Власюк. Вона також повідомила, що проживатимуть діти не в готелях, а в місцевих родинах.
Зимові канікули в Карпатах для школярів із південної Херсонщини триватимуть цілий тиждень. А вже 10 січня батьки зустрічатимуть дітей у Херсоні — вже сповнених незабутніх вражень, збагачених новими знайомствами та друзями.
Не нравится: 1, нравится: 0.