Таку можливість їм подарували народні депутати України від Херсонської області Сергій Хлань, Іван Вінник та Олександр Співаковський. Ввечері 2 січня потягом «Херсон — Івано-Франківськ» дітлахи вже відправилися на відпочинок.Як повідомив помічник народного депутата О.Співаковського Олексій Саковніч, тижневі канікули у зимових Карпатах проведуть загалом 79 дітей віком від 8 до 14 років. Переважно це діти, батьки яких захищали Україну в зоні АТО, а також діти з багатодітних та малозабезпечених родин з усієї області.Більшість із них ніколи не виїжджали за межі свого міста чи села, тому очікування від цієї поїздки у дітлахів дуже великі. Так, десятирічний Євген із Херсона зізнався журналістам, що хоче побачити справжні гори і навчитися кататися на лижах. Дівчатка з Новотроїцька теж хотіли б навчитися ходити на лижах, але найбільше — почути і побачити місцеві традиції зустрічі Різдва.Організатори поїздки обіцяють школярам із Херсонщини доволі насичену програму, розповів Олексій Саковніч: «Програма перебування дітей різноманітна і насичена. Заплановано безліч екскурсій, походів… Усе буде на найвищому рівні. Ми в цьому впевнені, бо поїздки дітей на Івано-Франківщину організовуємо вже не перший рік, і діти щоразу поверталися з відпочинку задоволеними та щасливими».Це підтвердила і мати одного з хлопчиків, Людмила Клєщенко: «Наш батько є учасником АТО. Тож син вже не перший раз їздить на відпочинок, який організовують для дітей наші народні депутати. Влітку були у Скадовську, а тепер от їдемо в Карпати. Цього разу про програму нічого не знаю, але впевнена, що це буде гарний відпочинок для дітей. Нові враження, чисте гірське повітря… Тому ми щиро вдячні всім, хто сприяв цій поїздці».У дорозі дітей супроводжують шість досвідчених педагогів і медик. Тож батькам не варто переживати. Діти будуть доглянуті, про їхню безпеку подбають, запевнила вчителька з Новотроїцька Лариса Власюк. Вона також повідомила, що проживатимуть діти не в готелях, а в місцевих родинах.Зимові канікули в Карпатах для школярів із південної Херсонщини триватимуть цілий тиждень. А вже 10 січня батьки зустрічатимуть дітей у Херсоні — вже сповнених незабутніх вражень, збагачених новими знайомствами та друзями.