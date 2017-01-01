МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом | Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Діти учасників АТО з Херсонщини проведуть зимові канікули в Карпатах
Таку можливість їм подарували народні депутати України від Херсонської області Сергій Хлань, Іван Вінник та Олександр Співаковський. Ввечері 2 січня потягом «Херсон — Івано-Франківськ» дітлахи вже відправилися на відпочинок.

Діти учасників АТО з Херсонщини проведуть зимові канікули в Карпатах

Як повідомив помічник народного депутата О.Співаковського Олексій Саковніч, тижневі канікули у зимових Карпатах проведуть загалом 79 дітей віком від 8 до 14 років. Переважно це діти, батьки яких захищали Україну в зоні АТО, а також діти з багатодітних та малозабезпечених родин з усієї області.

Більшість із них ніколи не виїжджали за межі свого міста чи села, тому очікування від цієї поїздки у дітлахів дуже великі. Так, десятирічний Євген із Херсона зізнався журналістам, що хоче побачити справжні гори і навчитися кататися на лижах. Дівчатка з Новотроїцька теж хотіли б навчитися ходити на лижах, але найбільше — почути і побачити місцеві традиції зустрічі Різдва.

Організатори поїздки обіцяють школярам із Херсонщини доволі насичену програму, розповів Олексій Саковніч: «Програма перебування дітей різноманітна і насичена. Заплановано безліч екскурсій, походів… Усе буде на найвищому рівні. Ми в цьому впевнені, бо поїздки дітей на Івано-Франківщину організовуємо вже не перший рік, і діти щоразу поверталися з відпочинку задоволеними та щасливими».

Це підтвердила і мати одного з хлопчиків, Людмила Клєщенко: «Наш батько є учасником АТО. Тож син вже не перший раз їздить на відпочинок, який організовують для дітей наші народні депутати. Влітку були у Скадовську, а тепер от їдемо в Карпати. Цього разу про програму нічого не знаю, але впевнена, що це буде гарний відпочинок для дітей. Нові враження, чисте гірське повітря… Тому ми щиро вдячні всім, хто сприяв цій поїздці».

У дорозі дітей супроводжують шість досвідчених педагогів і медик. Тож батькам не варто переживати. Діти будуть доглянуті, про їхню безпеку подбають, запевнила вчителька з Новотроїцька Лариса Власюк. Вона також повідомила, що проживатимуть діти не в готелях, а в місцевих родинах.

Зимові канікули в Карпатах для школярів із південної Херсонщини триватимуть цілий тиждень. А вже 10 січня батьки зустрічатимуть дітей у Херсоні — вже сповнених незабутніх вражень, збагачених новими знайомствами та друзями.




Не нравится: 1, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 07:52   ::  Посмотрели: 79  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Олексій Омеляненко: Податкові преференції аграрних розписок


Йдеться про аграрні розписки. Ними вже можуть користуватися фермери восьми областей.

Подробнее


Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко: Людей ми не обідимо


Об’єднання до нас прийшло вже давно. Як тільки вийшов закон про децентралізацію, ми задумалися.

Подробнее


Сільський голова Червоного Перекопа Галина Лобунько: Дороги назад нема. Україна повинна розвиватися


Розмова про майбутнє об’єднання громад, вибори, перспективи, надії та сподівання з сільським головою Червоного Перекопа (Зелений Під) Каховського району Галиною Лобунько

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"