МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом | Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Праздник года: Автокомплекс «Центр Херсон» организовал Детский новогодний карнавал
В канун новогодних праздников официальный дилер BMW, Renault и BOSCH «Центр Херсон» традиционно старается удивить своих маленьких гостей. В уходящем 2016 году новогодний утренник только для семьи «Центр Херсон» состоялся 28 декабря. Праздник посетили более 400 гостей разных возрастов, среди которых присутствовали только владельцы BMW, Renault и клиенты BOSCH Service.

Праздник года: Автокомплекс «Центр Херсон» организовал Детский новогодний карнавал

«Детский новогодний карнавал стал доброй традицией для нашего автокомплекса. Мы стараемся создать уютную атмосферу для наших клиентов, подарить новогоднее настроение, ведь предвкушение праздника тоже волшебно», - Дмитрий Могирев, руководитель ООО «Центр Херсон».

Как дети, так и взрослые окунулись в настоящую атмосферу волшебства, познакомились с принцессой Эльзой, которая умеет управлять холодом и льдом, и, даже, сами перевоплотились в сказочных героев.

Чтобы вернуть супер способности Эльзе и набраться сил, гости могли полакомиться вкусным новогодним фуршетом, шампанским или ароматным кофе от «Delonghi»,

Уморительный снеговик Олаф поделился с детишками своими сумасшедшими научными открытиями.
«Наша малышка просто в восторге от опытов, которые увидела Теперь на подарок Деду Морозу заказала химическую лабораторию и снеговика Олафа. Это лучший новогодний утренник, где мы побывали», - говорит Надежда, мама Катюши, 6 лет.

Праздник года: Автокомплекс «Центр Херсон» организовал Детский новогодний карнавал

Автоцентр на время превратился в настоящее водное царство – пузыри, маленькие и большие, летали повсюду :).

Викторины с Микии Маусом, танцы и хороводы с Пиратом, игры в снежки с Санта Класом, знакомство с автомобилями BMW и Renault — это лишь немногое, что можно сказать о празднике.

Для крошек была организована уютная «зеленая зона» с множеством горок и развлечений.

Детки внесли много ярких красок в жизнь автосалона «Центр Херсон» в прямом смысле этого слова. В зале стояли автомобили BMW и Renault, которые ребятишки разукрасили своими руками.

Чтобы у гостей надолго остались воспоминания, каждый желающий мог сфотографироваться на ярком фоне и тут же получить распечатанные фотографии в новогодних рамках. «Спасибо автосалону «Центр Херсон» за прекрасное новогоднее настроение! Счастлив ребенок, счастливы родители Все было организовано на высшем уровне» - комментирует Татьяна, мама маленького Саши.

А главное — это сладкие подарки для каждого малыша, отличное настроение, буря эмоций и радости, незабываемые воспоминания, которые останутся у всех, кто побывал в этот день в «Центр Херсон»!

Генеральный партнер мероприятия – современная и динамичная страховая компания «Украинская Страховая Группа», которая по основным финансовым показателям входит в первую 10-ку страховщиков Украины.

Приоритетными направлениями бизнеса для СК «Украинская страховая группа» являются:

- страхование автомобилей и гражданской ответственности водителей;
- страхование имущества юридических и физических лиц;
- личное страховани;
- медицинская страховка;
- страхование различных видов ответственности.






Не нравится: 0, нравится: 1.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 20:12   ::  Посмотрели: 96  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Олексій Омеляненко: Податкові преференції аграрних розписок


Йдеться про аграрні розписки. Ними вже можуть користуватися фермери восьми областей.

Подробнее


Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко: Людей ми не обідимо


Об’єднання до нас прийшло вже давно. Як тільки вийшов закон про децентралізацію, ми задумалися.

Подробнее


Сільський голова Червоного Перекопа Галина Лобунько: Дороги назад нема. Україна повинна розвиватися


Розмова про майбутнє об’єднання громад, вибори, перспективи, надії та сподівання з сільським головою Червоного Перекопа (Зелений Під) Каховського району Галиною Лобунько

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"