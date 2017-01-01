В канун новогодних праздников официальный дилер BMW, Renault и BOSCH «Центр Херсон» традиционно старается удивить своих маленьких гостей. В уходящем 2016 году новогодний утренник только для семьи «Центр Херсон»
состоялся 28 декабря. Праздник посетили более 400 гостей разных возрастов, среди которых присутствовали только владельцы BMW, Renault
и клиенты BOSCH Service
.
«Детский новогодний карнавал стал доброй традицией для нашего автокомплекса. Мы стараемся создать уютную атмосферу для наших клиентов, подарить новогоднее настроение, ведь предвкушение праздника тоже волшебно», - Дмитрий Могирев, руководитель ООО «Центр Херсон».
Как дети, так и взрослые окунулись в настоящую атмосферу волшебства, познакомились с принцессой Эльзой, которая умеет управлять холодом и льдом, и, даже, сами перевоплотились в сказочных героев.
Чтобы вернуть супер способности Эльзе и набраться сил, гости могли полакомиться вкусным новогодним фуршетом, шампанским или ароматным кофе от «Delonghi»,
Уморительный снеговик Олаф поделился с детишками своими сумасшедшими научными открытиями.
«Наша малышка просто в восторге от опытов, которые увидела Теперь на подарок Деду Морозу заказала химическую лабораторию и снеговика Олафа. Это лучший новогодний утренник, где мы побывали», - говорит Надежда, мама Катюши, 6 лет.
Автоцентр на время превратился в настоящее водное царство – пузыри, маленькие и большие, летали повсюду :).
Викторины с Микии Маусом, танцы и хороводы с Пиратом, игры в снежки с Санта Класом, знакомство с автомобилями BMW и Renault — это лишь немногое, что можно сказать о празднике.
Для крошек была организована уютная «зеленая зона» с множеством горок и развлечений.
Детки внесли много ярких красок в жизнь автосалона «Центр Херсон» в прямом смысле этого слова. В зале стояли автомобили BMW и Renault, которые ребятишки разукрасили своими руками.
Чтобы у гостей надолго остались воспоминания, каждый желающий мог сфотографироваться на ярком фоне и тут же получить распечатанные фотографии в новогодних рамках. «Спасибо автосалону «Центр Херсон» за прекрасное новогоднее настроение! Счастлив ребенок, счастливы родители Все было организовано на высшем уровне» - комментирует Татьяна, мама маленького Саши.
А главное — это сладкие подарки для каждого малыша, отличное настроение, буря эмоций и радости, незабываемые воспоминания, которые останутся у всех, кто побывал в этот день в «Центр Херсон»!
Генеральный партнер мероприятия – современная и динамичная страховая компания «Украинская Страховая Группа»
, которая по основным финансовым показателям входит в первую 10-ку страховщиков Украины. Приоритетными направлениями бизнеса для СК «Украинская страховая группа» являются:
- страхование автомобилей и гражданской ответственности водителей;
- страхование имущества юридических и физических лиц;
- личное страховани;
- медицинская страховка;
- страхование различных видов ответственности.
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