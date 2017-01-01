В канун новогодних праздников официальный дилер BMW, Renault и BOSCH «Центр Херсон» традиционно старается удивить своих маленьких гостей. В уходящем 2016 году новогодний утренник только для семьисостоялся 28 декабря. Праздник посетили более 400 гостей разных возрастов, среди которых присутствовали только владельцыи клиенты«Детский новогодний карнавал стал доброй традицией для нашего автокомплекса. Мы стараемся создать уютную атмосферу для наших клиентов, подарить новогоднее настроение, ведь предвкушение праздника тоже волшебно», - Дмитрий Могирев, руководитель ООО «Центр Херсон».Как дети, так и взрослые окунулись в настоящую атмосферу волшебства, познакомились с принцессой Эльзой, которая умеет управлять холодом и льдом, и, даже, сами перевоплотились в сказочных героев.Чтобы вернуть супер способности Эльзе и набраться сил, гости могли полакомиться вкусным новогодним фуршетом, шампанским или ароматным кофе от «Delonghi»,Уморительный снеговик Олаф поделился с детишками своими сумасшедшими научными открытиями.«Наша малышка просто в восторге от опытов, которые увидела Теперь на подарок Деду Морозу заказала химическую лабораторию и снеговика Олафа. Это лучший новогодний утренник, где мы побывали», - говорит Надежда, мама Катюши, 6 лет.Автоцентр на время превратился в настоящее водное царство – пузыри, маленькие и большие, летали повсюду :).Викторины с Микии Маусом, танцы и хороводы с Пиратом, игры в снежки с Санта Класом, знакомство с автомобилями BMW и Renault — это лишь немногое, что можно сказать о празднике.Для крошек была организована уютная «зеленая зона» с множеством горок и развлечений.Детки внесли много ярких красок в жизнь автосалона «Центр Херсон» в прямом смысле этого слова. В зале стояли автомобили BMW и Renault, которые ребятишки разукрасили своими руками.Чтобы у гостей надолго остались воспоминания, каждый желающий мог сфотографироваться на ярком фоне и тут же получить распечатанные фотографии в новогодних рамках. «Спасибо автосалону «Центр Херсон» за прекрасное новогоднее настроение! Счастлив ребенок, счастливы родители Все было организовано на высшем уровне» - комментирует Татьяна, мама маленького Саши.А главное — это сладкие подарки для каждого малыша, отличное настроение, буря эмоций и радости, незабываемые воспоминания, которые останутся у всех, кто побывал в этот день вГенеральный партнер мероприятия – современная и динамичная страховая компания, которая по основным финансовым показателям входит в первую 10-ку страховщиков Украины.- страхование автомобилей и гражданской ответственности водителей;- страхование имущества юридических и физических лиц;- личное страховани;- медицинская страховка;- страхование различных видов ответственности.