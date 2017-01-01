Оклади працівників бюджетної сфери з 1 січня 2017 року зростуть за всією тарифною сіткою – від 350 грн до 1200 грн в залежності від розряду працівника.
Про це на всеукраїнській селекторній нараді заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко. З боку облдержадміністрації участь у нараді взяла перший заступник голови облдержадміністрації Валентина Січова та керівники структурних та територіальних підрозділів ОДА.
Віце-прем’єр-міністр також наголосив, що сьогодні жодних підстав для переведення працівників як бюджетної, так і не бюджетної сфери на неповні ставки немає. «Я звертаюся до всіх керівників місцевих органів влади – не допустити переведення висококваліфікованих працівників на неповні ставки! Не може бути такого, щоб висококваліфіковані працівники переводилися на 0,5 чи 0,75 ставки. Жодних підстав для кроків з такого переведення на сьогодні немає.
Адже лише в Державному бюджеті України на 2017 рік ми додатково передбачили на оплату праці у бюджетній сфері 40 млрд грн», – підкреслив Павло Розенко.
Віце-прем’єр закликав представників органів місцевої влади залучати для оплати праці працівників бюджетної сфери і кошти місцевих бюджетів. «Дані відповідні дозволи, і є така можливість залучати кошти місцевих бюджетів до процесу оплати праці працівників бюджетної сфери, залучати так звані муніципальні, місцеві надбавки», – зазначив він.
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