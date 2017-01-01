Про це зазначив голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв під час прямого ефіру на ХОДТРК «Скіфія».
Він повідомив, що розпочато добудову об’єктів незавершеного будівництва, перепрофілювавши їх під багатоквартирне житло в рамках діючої програми «Власний дім».
«Це дасть змогу забезпечити жителів області доступним житлом та скоротити незавершене будівництво адміністративних будівель. Так, вже завершено будівництво 42-квартирного будинку та поліклініки на 375 відвідувань в смт Білозерка. Розпочато будівництво 72-квартирного житлового будинку в смт Чаплинка шляхом перепрофілювання незавершеного будівництва райкому партії», - сказав губернатор.
Він також наголосив, що одночасно проводиться підготовча робота з будівництва 80-квартирного житлового будинку в м. Скадовську: «В цілому це дало можливість 465 сільським сім’ям поліпшити житлово-побутові умови».
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