Об этом форуме и его результатах более детально рассказал глава облгосадминистрации Андрей Гордеев во время своего отчета за 2016 год в прямом эфире на канале «Скифия».



Он говорил об итогах форума, а именно: подписании ряда меморандумов о сотрудничестве в разных отраслях жизнидеятельности Херсонщины, презентации индустриальных площадок, где инвесторы могут создавать свои предприятия, а также расширении партнерских отношений предприятий Херсонщины и облгосадминистрации с зарубежными представителями бизнеса.



По словам Андрея Гордеева, сотрудничество местных производителей с иностранными инвесторами помогут увеличить поступление средств в местные бюджеты. Это, в свою очередь, даст возможность направлять деньги на развитие инфраструктуры, ремонт дорог, электрификацию и проведение мероприятий по энергоэффективности для улучшения комфорта жителей Херсонщины.



«Облгосадминистрация будет всячески поддерживать инвесторов, желающих развивать свой бизнес на территории Херсонской области. Со своей стороны мы обеспечиваем «зеленый коридор» в ходе оформления предприятий и всяческую консультативную и юридическую поддержку», - Андрей Гордеев.

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