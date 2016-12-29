МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом | Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Михайло Линецький: Від перестановки Володимирів Васильовичів життя в Херсоні краще не стає
У понеділок депутати Херсонської міської ради прийняли бюджет міста на 2017 рік. Голосування вкотре показало, хто сьогодні править Херсоном. Мова про міського голову і його «промерську більшість», голосами якої прийнято бюджет – «Опозиційний блок», «Наш край», «Свобода», РПЛ і деякі тушки з демократичних партій.

«На жаль, жодна з пропозицій громадськості, відображених в резолюції громадських слухань, не була врахована. Не врахували й пропозиції голови фракції «Солідарність» Сергія Жуйкова, котрий зауважив, що в проекті бюджету абсолютно нічого не передбачено на стратегічні для розвитку міста та наповнення бюджету проекти. Наприклад, розробка Генерального плану, інвентаризація земель, будівництво ЦНАП та інші необхідні проекти.

Я підтримую пропозицію колеги виділити на це хоча б мінімальні суми, щоб почати цю роботу. Бюджет міста перетворили на бюджет комунальних підприємств. При такому напруженому, за словами мера, бюджеті фінансування комунальних підприємств передбачено стовідсотково.

Тобто, КП отримали все і відразу, а медицина та освіта – в кінці лютого, після перерозподілу вільного залишку. Не були враховані пропозиції щодо виділення коштів на закупівлю медикаментів, збільшення витрат на харчування стаціонарних хворих та багато інших. На подив усієї громади дуже активно при прийнятті бюджету співпрацювали колишній мер Сальдо Володимир Васильович та діючий міський голова Миколаєнко Володимир Васильович. Висновок один: від перестановки Володимирів Васильовичів життя в Херсоні краще не стає», – прокоментував «Рідній Херсонщині» депутат міськради, очільник Херсонського представництва Фонду Миколи Томенка «Рідна країна» Михайло Линецький.

Рідна Херсонщина




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 17:12   ::  Посмотрели: 54  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Олексій Омеляненко: Податкові преференції аграрних розписок


Йдеться про аграрні розписки. Ними вже можуть користуватися фермери восьми областей.

Подробнее


Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко: Людей ми не обідимо


Об’єднання до нас прийшло вже давно. Як тільки вийшов закон про децентралізацію, ми задумалися.

Подробнее


Сільський голова Червоного Перекопа Галина Лобунько: Дороги назад нема. Україна повинна розвиватися


Розмова про майбутнє об’єднання громад, вибори, перспективи, надії та сподівання з сільським головою Червоного Перекопа (Зелений Під) Каховського району Галиною Лобунько

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2016 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"