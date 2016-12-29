У понеділок депутати Херсонської міської ради прийняли бюджет міста на 2017 рік. Голосування вкотре показало, хто сьогодні править Херсоном. Мова про міського голову і його «промерську більшість», голосами якої прийнято бюджет – «Опозиційний блок», «Наш край», «Свобода», РПЛ і деякі тушки з демократичних партій.
«На жаль, жодна з пропозицій громадськості, відображених в резолюції громадських слухань, не була врахована. Не врахували й пропозиції голови фракції «Солідарність» Сергія Жуйкова, котрий зауважив, що в проекті бюджету абсолютно нічого не передбачено на стратегічні для розвитку міста та наповнення бюджету проекти. Наприклад, розробка Генерального плану, інвентаризація земель, будівництво ЦНАП та інші необхідні проекти.
Я підтримую пропозицію колеги виділити на це хоча б мінімальні суми, щоб почати цю роботу. Бюджет міста перетворили на бюджет комунальних підприємств. При такому напруженому, за словами мера, бюджеті фінансування комунальних підприємств передбачено стовідсотково.
Тобто, КП отримали все і відразу, а медицина та освіта – в кінці лютого, після перерозподілу вільного залишку. Не були враховані пропозиції щодо виділення коштів на закупівлю медикаментів, збільшення витрат на харчування стаціонарних хворих та багато інших. На подив усієї громади дуже активно при прийнятті бюджету співпрацювали колишній мер Сальдо Володимир Васильович та діючий міський голова Миколаєнко Володимир Васильович. Висновок один: від перестановки Володимирів Васильовичів життя в Херсоні краще не стає», – прокоментував «Рідній Херсонщині» депутат міськради, очільник Херсонського представництва Фонду Миколи Томенка «Рідна країна» Михайло Линецький.Рідна Херсонщина
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