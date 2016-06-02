Відповідна інформація міститься на офіційному сайті райради. Назва проекту рішення: Про перейменування сільських рад.
Депутати власним рішенням підтримали рішення Петрівської сільської ради Білозерського району Херсонської області XI сесії VII скликання від 07.06.2016 року №63 «Про реєстрацію закладів комунальної власності та внесення змін до статутних документів, юридичних адрес у відповідності з новими назвами», рішення Радянської сільської ради Білозерського району Херсонської області VI сесії VII скликання від 02.06.2016 року №58 «Про реєстрацію закладів комунальної власності та внесення змін до статутних документів, юридичних адрес у відповідності з новими назвами».
Також депутати звернулися до Херсонської обласної ради з клопотанням про перейменування Петрівської сільської ради у Благодатнівську сільську раду, Радянської сільської ради у Миролюбівську сільську раду.
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