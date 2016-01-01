Отримав своєрідне привітання від наших правоохоронців. Щойно керівник Херсонського відділу поліції підполковник Олександр Говорун повідомив мені, що в Херсоні затримали представників так званої "Громади Херсона". Ці проросійські екстремісти планували в новорічну ніч знову здійснити чергову спробу підпалу моєї квартири. Перший раз їм не вдалося завдати істотної шкоди, то вдруге вони підготувалися краще - закупили значну кількість горючих матеріалів. Про це на власній ФБ-сторінці повідомив Херсонській міській голова Володимир Миколаєнко.
Зловмисники знаходяться під вартою, один з них мешканець Херсона, другий - громадянин Росії. Сумнівів у тому, що вказівки "Громаді Херсона" надходили саме з Російської Федерації, немає. Дякую поліції, дякую також міській прокуратурі за те, що ефективно працюють і бережуть наш спокій і громадський порядок. Бажаю їм усім спокійних свят, адже знаю, що правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Посіпаки сусіда-терориста, які планують у нас тут свої злочини, вчергове переконалися - покарання невідворотне: їх усіх знайдуть і судитимуть. З прийдешнім Новим роком, друзі. Хай він буде кращим за попередній!
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