Как сообщает сайт АФУ, сегодня состоялась слепая жеребьевка 1/8 и 1/4 финала Кубка Украины по футзалу 2016/2017.



Как и в прошлом году, «Продэксиму» предстоит встретиться с фаворитом чемпионата. Только в этом году вместо харьковского «Локомотива» на одну площадку с “мельниками” выйдет киевский «ХИТ».



Базовые дни проведения Кубка – 21 января и 11 февраля. Но возможны изменения, поэтому ожидайте точную информацию на нашем сайте немного позже. Однозначно матч 1/8 финала «Продэксим» проведет в Киеве.



Все результаты жеребьевки:



1/8 финала



Матч №1 МКВ (Одесса) – Локомотив (Харьков)

Матч №2 Кардинал-Ровно (Ровно) – СумДУ (Сумы)

Матч №3 Титан-Заря (Покровское) – Виза-Вторма (Ивано-Франковск)

Матч №4 Юни-Ламан (Черноморск) – Эпицентр К3 (Киев)/ЮВИКО (Днепр)

Матч №5 Ураган (Ивано-Франковск) – Энергия (Львов)

Матч №6 ХИТ (Киев) – Продэксим (Херсон)

Матч №7 Эпицентр К-Авангард (Одесса) – Катеринославхлеб (Днепр)

Матч №8 ЛТК/ИнБев/НПУ (Луганск/Житомир/Киев) – Сокол (Хмельницкий)



1/4 финала



Победитель матча №1 – Победитель матча №2

Победитель матча №3 – Победитель матча №4

Победитель матча №5 – Победитель матча №6

Победитель матча №7 – Победитель матча №8





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