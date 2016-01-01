Об этом губернатор Андрей Гордеев заявил во время своего выступления с отчетом о работе в 2016 году на ТРК «Скифия».



«Девять предприятий области стали сотрудничать с «Укроборонпром» и результаты такой работы показывают, что на сегодня мы достаточно конкурентоспособный регион, стоя на ряду с российскими и другими изготовителями деталей военной техники», - обратил внимание Андрей Гордеев.



Он также поделился, что в планах на 2017 год создание двух индустриальных парков на территории Херсона – это Машиностроительный завод и бывший ХБК.



«Развитие промышленности на Херсонщине сегодня один из самых актуальных вопросов. Помимо создания продукции собственного производства это даст дополнительные рабочие места нашим людям и денежные поступления в местные бюджеты», - глава ОГА Андрей Гордеев.

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