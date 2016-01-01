Депутати власним рішенням звільнили директора КСП «Янтарний-2» Вергелюка Миколу Петровича з формулюванням (прогул без поважної причини).
Нагадаємо, що раніше в облраді заявили
про неможливість проведення інвентаризації майна КСП «Янтарний-2»
Відповідна інформація міститься у зверненні комунального закладу «Агенція розвитку об’єктів спільної власності територіальних громад Херсонської області» до Херсонської обласної ради від 28 жовтня 2016 року № 166 про неможливість проведення інвентаризації майна КСП «Янтарний-2» Херсонської обласної ради.
Як вбачається зі змісту зазначеного листа, головною причиною з якої неможливо провести інвентаризацію є відсутність інформації щодо наявності майна та стану його зберігання від керівника комунального сільськогосподарського підприємства «Янтарний-2».
Нагадаємо, що рішенням Херсонської обласної ради від 29 лютого 2012 року №417 КСП !Янтарний-2» було передано право повного користування наступним майном: їдальня, артезіанські свердловини, операторські артезіанських свердловин, фруктосховище, склади, гараж, котельна, вагова,майстерні та інші.
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