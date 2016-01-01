Сьогодні напередодні новорічних свят голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв відвідав військових, які знаходяться на І лінії оборони.
Очільник області привітав бійців оперативно – тактичного угрупування «Південь» з новорічними святами, вручив їм подарунки та предмети першої необхідності.
Він подякував їм особисто та від мешканців Херсонщини за гідне несення військової служби та за збереження миру на Херсонщині.
Також в Херсоні, на площі Свободи військовослужбовці частини Нацгвардії України біля головної ялинки області мешканців та гостей міста з новорічними святами.
Вони презентували концертну програму, здійснену за підтримки громадських організацій. Така вітальна програма відбувається у найбільш людних місцях Херсона.
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