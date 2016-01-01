Від початку грудня на земельних торгах, організованих Головним управлінням Держгеокадастру у Херсонській області, аграрії придбали права оренди на 14 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у семи районах: Білозерському, Бериславському, Великоолександрівському, Каланчацькому, Каховському, Новотроїцькому та Чаплинському. Загальна площа переданих в оренду земельних ділянок склала понад 1,1 тис. гектарів.
Найвища відсоткова ставка за результатами торгів – 9,78% від нормативної грошової оцінки землі, була зафіксована днями у Каховському районі. Тут за використання 56,4 га ріллі для ведення товарного сільгоспвиробництва орендар щороку сплачуватиме до бюджету місцевої ради понад 237,3 тис. гривень, що майже в 2,5 рази перевищує стартовий розмір орендної плати.
У Каланчацькому районі відсоткова ставка за оренду близько 101,4 га землі для ведення фермерського господарства у процесі торгів зросла до 9,74%, а розмір річної орендної плати склав понад 221,5 тис. гривень.
В цілому ж лише за перший рік користування ділянками, орендарі сплатили до бюджетів відповідних сільських та селищних рад понад 1,6 млн. гривень.
Кошти від орендної плати за землю є додатковим фінансовим ресурсом для задоволення потреб територіальних громад.
В останні дні грудня фахівці Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області планують реалізувати на земельних торгах права на оренду ще 17 земельних ділянок у різних районах області. Їх загальна площа – близько 1,5 тис. гектарів.
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