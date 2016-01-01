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Підсумки обласного конкурсу «Космос. Людина. Духовність»
Щороку школярі міста Херсона беруть активну участь в обласному конкурсі учнівської молоді «Космос. Людина. Духовність», що проводиться на базі комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

Цього року в конкурсі взяло участь 43 учня з 29 навчальних закладів Бериславського, Голопристанського, Горностаївського, Іванівського, Олешківського районів, міст Голої Пристані та Херсона.

Від міста Херсона було представлено найбільшу кількість робіт (15 учасників).

Журі відзначило високий рівень наданих робіт, творчий підхід, наявність елементів авторського дослідження в конкурсних матеріалах та визначило переможців:

У розділі «Українці в космосі» журі визнало кращою роботу Шимко Олега, учня 11 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 47 Херсонської міської ради (І місце). Дуже цікаві роботи з обґрунтуваннями та висновками в розділі «Твої можливості, людино» подали Гордашевська Марія, та П'ятигорець Андрій, учні Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міської ради (ІІ, ІІ місця).

У розділі «Українці в космосі» найбільш повно і цікаво розкрив тему Поплєвічев Андрій, учень 11 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 47 Херсонської міської ради (ІІ місце).

У розділі «Крізь простір і час» робота Трофімової Анастасії, учениці 8 класу Херсонського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів» № 15 Херсонської міської ради посіла - ІІ місце.

Заохочувальний диплом отримала за творчий підхід у виконанні робіт Радочина Дар'я, учениця 9 класу Херсонської гімназії № 3 Херсонської міської ради.




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