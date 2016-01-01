В ходе подведения итогов работы ОДА и его команды глава облгосадминистрации Андрей Гордеев отметил, что в именно роботы, которые выполнены по реконструкции аэропорта в этом году позволят открыть новые направления и увеличить количество авиарейсов.



Именно реконструкция перрона и взлетно-посадочной полосы позволяет «ночевать» самолетам в аэропорту «Херсон» для того, что бы совершать утренние рейсы на Киев. В планах совершить повторный запуск этого направления в марте 2017 года, а сегодня уже состоялся вылет чартерного рейса в Хургаду.



Глава ОДА отметил, что в следующем году будет реконструировано вторую рулежную дорожку, которая соединит перрон ее со взлетно-посадочной полосой на сумму 14 млн. грн.

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