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Укргазбанк розпочав фінансування будівництва однієї з найбільших вітрових електростанцій в Україні
Державний Укргазбанк розпочав фінансування проекту будівництва Новотроїцької вітрової електростанції (ВЕС) потужністю 70 МВт, що реалізується компанією «Віндкрафт Таврія» в Херсонській області. Після реалізації проекту вона увійде до трійки найбільших та найпотужніших в Україні.

Проектом передбачено будівництво та запуск в експлуатацію електростанції, яка генеруватиме енергію за рахунок використання вітру та у подальшому постачатиме її в загальну енергомережу України. Завершення будівництва заплановане до кінця 2017 року.

«Розвиток альтернативної енергетики – це дуже важливий крок на шляху до енергетичної незалежності України. Тому Укргазбанк як провідний ЕКО-банк надає фінансову підтримку бізнесу, що займається такими проектами. Реалізація цього масштабного проекту за участі досвідчених міжнародних спеціалістів в енергетичній галузі та в сфері розвитку вітрових електростанцій є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому», - зазначив директор департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження проектів ресурсозбереження Укргазбанку Родіон Морозов.

Загалом група компаній «Віндкрафт» («Віндкрафт Україна» та «Віндкрафт Таврія») планує побудувати в Херсонській області дві вітрові електростанції - Новотроїцьку та Овер’янівську загальною потужністю 140 МВт. Загальний обсяг інвестицій в проект оцінюється в 220 млн євро, які будуть спільно профінансовані Укргазбанком, компаніями «Віндкрафт Україна», «Віндкрафт Таврія» та міжнародними фінансовими організаціями. Прогнозований річний обсяг виробництва електроенергії Новотроїцької та Овер’янівської ВЕС становить близько 470 ГВт*год.

Компанія «Віндкрафт Україна» займається розробкою та інвестуванням в проекти вітрової енергетики в Україні. З 2012 року володіє і оперує вітроенергетичними станціями (ВЕС) загальною потужністю 30 МВт на півдні України в Херсонській області: ВЕС Новоросійська, ВЕС Ставки та ВЕС Берегова.Засновники компанії – громадяни Швеції Карл Стурен, Фредрік Свінгуфвуд, Матц Лундін та Йохан Боден мають бездоганну репутацію та великий досвід ведення бізнесу в Україні (зокрема, Карл Стурен та Йохан Боден є співзасновниками відомої компанії з виробництва продуктів харчування «Чумак») та розвитку вітроенергетики.




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