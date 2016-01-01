«Фракція «Солідарність» в Херсонській міській раді виступила з ініціативою не підтримувати запропонований проект бюджету, оскільки він суттєво не відповідає тим проблемам міста, які потребують невідкладного вирішення. Забули у проекті бюджету і про стратегічні напрями розвитку, які вже у наступному році мали б стати бюджетоутворюючими», – розповідає голова фракції Сергій Жуйков.– Мінімум 22 млн. гривень не вистачає на покриття фонду оплати праці;– Близько 5 млн. гривень потрібно на дофінансування життєво необхідних медикаментів. Серед них ті препарати, які необхідні для профілактики туберкульозу, екстреної допомоги, при інсультах та інфарктах.– Харчування – необхідно збільшити до 1.2. млн. гривень. Розрахунок 2 гривні на добу для людини – сума неприпустима.По-друге, незважаючи на більш-менш збалансованість витрат за напрямами в галузі освіти, на наступний рік не заплановано ремонт покрівлі та їдальні в ЗОШ №16 та будівництво дитсадку при ЗОШ №5.Суттєві зауваження у фракції «Солідарність» викликало і фінансування комунальних підприємств. Враховуючи їх кількість і обсяги використання коштів, складається враження, що саме їх фінансування є головним пріоритетом бюджету міста. Викликає подив і кількість депутатів, які стали працевлаштованими в КП, таких майже 10! Не новина, що саме їх голоси стали вирішальними у прийнятті цього бюджету.Суттєві суми у фінансуванні КП призначені на поповнення статутного фонду без деталізації статей, що утаємнює їх використання. Більше того, капітальний ремонт, на який передбачена значна частина коштів, дає «зелене світло» для обходження системи Прозоро.Слід також приділити увагу штатному розкладу та заробітним платам новостворених КП. Суми штатних окладів в декілька разів більше середніх по місту, а керівники цих КП бажають отримувати заробітну платню в декілька разів вище аніж у директорів шкіл, що працюють майже цілодобово.Недофінансованим у 2017 році залишиться і спорт. При мінімально необхідному обсязі фінансування розвитку спорту в 6 млн. гривень за програмую (досить суперечливою) передбачено лише 3 млн. гривень.«Звичайно, стало питання пошуку коштів, яких не вистачає на фінансування деяких напрямків. Та насправді все дуже просто: при першочерговому 100%-му фінансуванні соціально важливих сфер міста, ті види робіт в сфері ЖКГ і дорожньому господарстві, які в холодний період здійснюватися не будуть, можна перенести. А в лютому 2017 року відбудеться розподіл перехідного залишку бюджету 2016 року. Таким чином можна вирішити багато питань».Фракція «Солідарність» внесла пропозиції передбачити у бюджеті 2017 кошти на стратегічні для нашого міста напрямки, які покращать життя херсонців. Це кошти на: генеральний план міста, інвентаризацію землі, будівлю ЦНАПу, вирішення проблеми сміттєпереробки, будівництво багатоповерхового будинку для працівників соціальної сфери та на монетизацію пільг на проїзд у комунальному транспорті.«Враховуючи все це, фракція «Солідарність» виступила з конкретними пропозиціями, які не були враховані в проекті бюджету: передбачити 22 млн. гривень на заробітну плату для медиків, 5 мільйонів на закупку медикаментів , збільшити витрати на харчування стаціонарних хворих та врахувати кошти на безкоштовні аналізи, які внесені до програми соціального захисту. Але жодна з пропозицій не була підтримана. Тому ми залишили за собою право не голосувати за проект бюджету який не відповідає потребам міста», – підсумовує голова фракції «Солідарність» Сергій Жуйков.