Сьогодні на моєму рідному 182-му окрузі у Херсоні подвійне свято. І кожне з них (що особисто для мене вкрай важливо) пов’язане з дітьми, з молоддю. А отже — з майбутнім. У Таврійському мікрорайоні, в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі «Освіта» сьогодні відбулося урочисте відкриття першого у нашому місті та області футбольного поля зі штучним покриттям.Чесно кажучи, два роки тому, коли ми з Андрієм Гордєєвим, який тоді ще був народним депутатом, задумали цей масштабний проект, то навіть навіть не уявляли собі, як буде непросто втілити його у життя. Але правильно кажуть у народі: стукайте, і вам відриють. Ми стукали в двері самих різних високих кабінетів і, на диво, знаходили там підтримку. Бо щоб там не казали, а у влади і в суспільстві сьогодні є розуміння того, що навіть у ці, непрості для країни часи, потрібно дбати про майбутнє і знаходити для цього кошти.Цей проект було реалізовано за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку на суму близько 6 млн гривень, а також співфінансування з обласного бюджету у сумі 661,2 тис.гривень. І я щиро вдячний за допомогу і підтримку колегам по парламенту, Уряду і особисто Прем”єр-міністру Володимиру Гройсману, обласній владі, Федерації футболу України і - взагалі всім посадовцям і бізнесменам, хто тим чи іншим чином долучився до реалізації цього надважливого проекту. Усі разом ми доклали багато зусиль. Та коли сьогодні побачив щасливі дитячі очі, можу чесно сказати: будь-які наші зусилля цього варті.А по обіді ми відкривали після реконструкції обласний Палац молоді і студентів. Це будівля колишнього Палацу культури текстильників, яка кілька десятиліть взагалі не бачила ремонту. І лише цього року вдалося знайти кошти на осучаснення і термомодернізацію фасаду. Загалом на капремонт закладу з утепленням стін, заміною вікон, дверей та вітражів з державного фонду регіонального розвитку було виділено близько 3,5 млн грн та 473 тис. грн – з місцевого бюджету. Та це лише початок, бо потрібно ще відремонтувати Палац зсередини. Проте, як на мене, найголовніше — наповнити його сучасним змістом, щоб тут було цікаво, щоб молодь хотіла приходити сюди. А потім, через роки, вже приводила сюди своїх дітей.Талановита і освічена молодь повинна залишатися жити і працювати тут, у рідному місті. Це моє глибоке переконання. А ми, депутати і посадовці, маємо створити всі умови для того, щоб наші діти змогли себе тут реалізувати. Оновлена будівля Палацу молоді і сучасне футбольне поле — це кроки саме у цьому напрямку.Але цілком очевидно, що ці проекти стали реальністю лише тому, що люди самих різних поглядів, посад, уподобань діяли разом, змогли зосередитися на тому, що нас об’єднує. А об’єднує нас усіх, таких різних, одне - прагнення щасливого майбутнього для наших дітей і нашої країни.