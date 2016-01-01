МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом | Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Олександр Співаковський: Мрії таки збуваються!
Мрії таки збуваються! Особливо, коли для цього доклали чимало зусиль багато людей, об’єднаних добрими помислами і думками про майбутнє.

Олександр Співаковський: Мрії таки збуваються!

Сьогодні на моєму рідному 182-му окрузі у Херсоні подвійне свято. І кожне з них (що особисто для мене вкрай важливо) пов’язане з дітьми, з молоддю. А отже — з майбутнім. У Таврійському мікрорайоні, в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі «Освіта» сьогодні відбулося урочисте відкриття першого у нашому місті та області футбольного поля зі штучним покриттям.

Чесно кажучи, два роки тому, коли ми з Андрієм Гордєєвим, який тоді ще був народним депутатом, задумали цей масштабний проект, то навіть навіть не уявляли собі, як буде непросто втілити його у життя. Але правильно кажуть у народі: стукайте, і вам відриють. Ми стукали в двері самих різних високих кабінетів і, на диво, знаходили там підтримку. Бо щоб там не казали, а у влади і в суспільстві сьогодні є розуміння того, що навіть у ці, непрості для країни часи, потрібно дбати про майбутнє і знаходити для цього кошти.

Цей проект було реалізовано за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку на суму близько 6 млн гривень, а також співфінансування з обласного бюджету у сумі 661,2 тис.гривень. І я щиро вдячний за допомогу і підтримку колегам по парламенту, Уряду і особисто Прем”єр-міністру Володимиру Гройсману, обласній владі, Федерації футболу України і - взагалі всім посадовцям і бізнесменам, хто тим чи іншим чином долучився до реалізації цього надважливого проекту. Усі разом ми доклали багато зусиль. Та коли сьогодні побачив щасливі дитячі очі, можу чесно сказати: будь-які наші зусилля цього варті.

А по обіді ми відкривали після реконструкції обласний Палац молоді і студентів. Це будівля колишнього Палацу культури текстильників, яка кілька десятиліть взагалі не бачила ремонту. І лише цього року вдалося знайти кошти на осучаснення і термомодернізацію фасаду. Загалом на капремонт закладу з утепленням стін, заміною вікон, дверей та вітражів з державного фонду регіонального розвитку було виділено близько 3,5 млн грн та 473 тис. грн – з місцевого бюджету. Та це лише початок, бо потрібно ще відремонтувати Палац зсередини. Проте, як на мене, найголовніше — наповнити його сучасним змістом, щоб тут було цікаво, щоб молодь хотіла приходити сюди. А потім, через роки, вже приводила сюди своїх дітей.

Талановита і освічена молодь повинна залишатися жити і працювати тут, у рідному місті. Це моє глибоке переконання. А ми, депутати і посадовці, маємо створити всі умови для того, щоб наші діти змогли себе тут реалізувати. Оновлена будівля Палацу молоді і сучасне футбольне поле — це кроки саме у цьому напрямку.

Але цілком очевидно, що ці проекти стали реальністю лише тому, що люди самих різних поглядів, посад, уподобань діяли разом, змогли зосередитися на тому, що нас об’єднує. А об’єднує нас усіх, таких різних, одне - прагнення щасливого майбутнього для наших дітей і нашої країни. Будемо й надалі згуртованими і діяти спільно — і все у нас вийде. Неодмінно!




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 20:10   ::  Посмотрели: 59  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Олексій Омеляненко: Податкові преференції аграрних розписок


Йдеться про аграрні розписки. Ними вже можуть користуватися фермери восьми областей.

Подробнее


Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко: Людей ми не обідимо


Об’єднання до нас прийшло вже давно. Як тільки вийшов закон про децентралізацію, ми задумалися.

Подробнее


Сільський голова Червоного Перекопа Галина Лобунько: Дороги назад нема. Україна повинна розвиватися


Розмова про майбутнє об’єднання громад, вибори, перспективи, надії та сподівання з сільським головою Червоного Перекопа (Зелений Під) Каховського району Галиною Лобунько

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2016 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"