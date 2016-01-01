14-річна дівчина є членом Національної збірної команди України з академічного веслування, чемпіонкою України серед юнаків та срібною призеркою Чемпіонату України серед дорослих
Депутат обласної ради Володимир Шадрін під час сесії звернувся до колег та головуючого з депутатським запитом. Йшлося про виділення коштів на придбання академічного човна-одиночки німецької фірми «EMPACHER» для Дарини Ставиноги.
«Дівчина має великий потенціал, бажання та перспективи досягнути найвищого спортивного результату, а саме – стати Олімпійською чемпіонкою», – зазначив Володимир Шадрін, – вважаю, що перспективних молодих спортсменів ми повинні підтримувати, заохочувати, щоб вони мали змогу професійно займатися спортом на Херсонщині, не переїжджаючи до інших областей країни, або взагалі за межи України».
Закликав депутатів підтримати звернення й голова обласної ради Владислав Мангер, який під час засідань бюджетної комісії неодноразово звертав увагу колег на необхідності розвивати та підтримувати херсонських спортсменів.
«Якщо хочемо пишатися нашими юнаками та дівчатами на Олімпійських змаганнях, то вже сьогодні маємо дати їм можливість повноцінно тренуватися у належних умовах», – підкреслив Владислав Мангер та запросив депутатів голосувати.
Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв також підтримав цю пропозицію та зазначив, що вже винайдені необхідні для придбання човна кошти.
Обранці підтримали дану ініціативу. Таким чином, 180 тис. грн з обласного бюджету буде використано на придбання необхідного обладнання для Дарини.
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