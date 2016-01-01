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Будівництво мостопереходу у Херсоні розпочато
Сьогодні голова облдержадміністрації проінспектував робіти з будівництва мостопереходу з проспекту Сенявіна на вулицю Залаегерсег у м. Херсоні.

У ході огляду робіт начальник управління капітального будівництва ОДА Сергій Рудченко розповів, що проектом передбачена винесення із зони будівництва мостопереходу напірного каналізаційного трубопроводу та прокладка водоводу під споруджуваним шляхопроводом. На ці капітальні роботи проведено тендер загальною вартістю 16,6 млн грн.

Очільник області Андрій Гордєєв розповів, що у жовтні цей об’єкт був переданий обласній державній адміністрації Херсонською міською радою, оскільки остання не в змозі самостійно профінансувати будівництво цього об’єкту. Була зроблена ревізія проекту. Після заново проведеного технічного обстеження незавершеного будівництва шляхопроводу була відкоригована кошторисна документація, оновлена топографічна зйомка місцевості, проведені геологічні вишукування ґрунтів, обстежено вже збудовані конструкції та виконано коригування проекту. Наразі триває його державна експертиза. За проектом на будівництво мостопереходу необхідно 500 тис грн.

Запланований термін виконання робіт по будівництву об’єкту 2017 рік.

«Ми не можемо продовжити роботу з будівництва мостопереходу без перенесення мереж, тому зараз тут проводяться ці підготовчі роботи, які дозволять нам в новому році перейти безпосередньо до будівельних робіт. Тому сьогодні можна із впевненістю сказати, що ми розпочали роботи з будівництва мостопереходу у Херсоні», - зазначив А.Гордєєв.




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