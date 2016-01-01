Після виконаних ремонтних робіт у «Палац молоді і студентів» Херсонської обласної ради, керівництво області урочисто відкрили оновлений заклад напередодні Новорічних свят, 28 грудня.
Проведені роботи забезпечать раціональне використання енергетичних ресурсів на опалення будівлі, високі нормативні показники санітарно- гігієнічних параметрів мікроклімату приміщень та довговічність огороджувальних конструкцій під час експлуатації будівлі.
На капітальний ремонт закладу з утепленням стін, заміною вікон, дверей та вітражів у 2016 році з державного фонду регіонального розвитку було виділено близько 3,5 млн грн та 473 тис. грн – з місцевого бюджету.
Виконано утеплення фасаду мінераловатними плитами – 1845,53 кв.м. (заплановано – 2030,53 кв.м.), замінено віконних блоків – 369,08 кв.м. із запланованих 418,08 кв.м. та встановлено вітражі – 620,03 кв.м (заплановано 628,41 кв.м). Таке утеплення фасадів заощаджуватиме близько 30 % теплоресурсів.
Раніше був зроблений капітальний ремонт системи опалення та відбудована автономна котельня на твердому паливі.
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