До такой цифры удастся увеличить количество детей уже в следующем году за счет состоявшейся реконструкции футбольного поля на ДЮСШа «Освита».«Сегодня состоялось торжественное открытие поля с искусственным покрытием, которое реконструировано с использованием новейших технологий.Строительство этого футбольного поля является самым масштабным проектом, реализованным областной государственной администрацией в текущем году», - рассказал Андрей Гордеев во время подведения итогов в эфире «Скифии».Теперь будущие звезды футбола Херсона смогут тренироваться на поле с итальянским покрытием.Реализация проекта началась еще в 2015 году, и в этом уже удалось его завершить. Проект реализован за счет средств государственного фонда регионального развития на сумму 5951,1 тыс. грн и из областного бюджета в сумме 661,2 тыс. грн.