Сьогодні, в ході засідання сесії обласної ради, до присутніх звернувся командир штурмової групи батальйону "Донбас" у 2014 році, керівник ГО "Справедливість" Тарас Костанчук. Під час свого виступу Тарас Костанчук наголосив, що сьогодні українські військові не допустять реваншу сепаратистських сил на Херсонщині.
"Хочу звернутися до людей, які не є громадянами України, хоча й носять паспорт громадянина України. Нічого у вас не вийде. Якщо ви тут є, почуйте мене. Не для того ми поклали людей в Іловайському котлі, на Майдані, в Дебальцеве, не для того зараз гинуть патріоти України на фронті, щоб сюди повернулась якась гнида - журавка, херявка або ще хтось. Цього - не буде. Почуйте мене і починайте боятися. Слава Україні", - заявив Костанчук.
Не нравится: 1, нравится: 1.