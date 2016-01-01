Об этом губернатор Андрей Гордеев отметил сегодня в прямом эфире на канале «Скифия», где он давал отчет о проделанной работе руководства облгосадминистрации в 2016 году.



«Элеваторный и перегрузочный комплекс обеспечит новые рабочие места. В строительстве будет задействовано 1000 работников предприятий Херсонщины, а во время его эксплуатации будет на предприятии будут работать еще 500 наших жителей. Единственным нашим пожеланием к сотрудничеству с «Нибулоном» было максимально использовать нашу рабочую силу и строительные материалы, чтобы способствовать движению средств в регионе и наполнению бюджетов всех уровней», - обратил внимание Андрей Гордеев.



Стоит напомнить, что в 2016 году глава облгосадминистрации подписал с генеральным директором ООО СП «Нибулон» Алексеем Вадатурским Меморандум о сотрудничестве в сфере внедрения инвестиционного проекта по строительству объекта транспортной инфраструктуры — «Перегрузочный терминал по отгрузке зерновых и масличных культур на речной и морской транспорт» в городе Голая Пристань стоимостью полмиллиарда гривен.



Как информирует Андрей Гордеев, работа комплекса запланирована уже с мая 2017 года.



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