В добру традицію перетворюється святкування Нового Року на Донбасі, за участю херсонців.
А саме, коли музична, легендарна, українська група Степ, яка має Херсонську прописку, в Новорічну ніч, співає для місцевих жителів івійськових, із зони АТО.
Ось і зараз, третій рік поспіль, музиканти відправляться з Херсона на Донбас, щоб співати, вже улюблені і нові пісні, разом з народом і військовими. В цьому році, концерти колективу пройдуть в ніч з 31 грудня на 1 січня в містахМирноград(колишній Димитров) і Покровськ (колишній Красноармійськ).
Як відзначають самі музиканти: «Ми завжди з великим задоволенням виступаємо на Донбасі, раді підтримати бойовий дух військових і підняти настрій простим людям. В цьому році, ми, як завжди заспіваємо не тільки, пісні минулих років, а й нові, які сподіваємося, так само прийдуть до душі нашим шанувальникам».
Хочемо привітати з наступаючим Новим Роком та Різдвом і інші регіони України, особливо, свій улюблений Херсон.
Бажаємо всім добра, миру, стабільності! Слухайте веселі і запальні пісні групи Степ. До речі, так вийшло, що на передодні Нового Року, ми випустили відео кліп на ліричну пісню«Останній лист», а також записали пісню «Відчуй мене», під яку, як нам здається можна не тільки танцювати, а й сумувати, адже пісня про минулу юність, перше кохання, і таку всепомнящю людську душу. А головне, що цю пісню, ми присвячуємо, всім тим, хто жив, закохувався і мріяв у романтичні 90ті.Переглянути нашувідео роботу та безкоштовно, завантажити прем'єрну пісню «Відчуй мене», Ви можете тут step.ks.ua
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