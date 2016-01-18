Національний природний парк «Нижньодніпровський» є наймолодшим природним парком, який створений відповідно до Указу Президента України від
24 листопада 2015 року № 657. НПП ( площа- 80177,8га) - третій за площею серед подібних установ природно-заповідного фонду в Україні, найбільший за площею на Херсонщині і займає понад 26% всієї території об’єктів природно-заповідного фонду області.
Парк розташований на території Бериславського, Білозерського, Голопристанського та Олешківського районів, міст Херсона та Нової Каховки, охоплює ділянку нижньої течії Дніпра з прилеглими територіями протяжністю близько 120 км (від Каховської ГЕС до Дніпро-Бузького лиману) - Дельту Дніпра (водно-болотні угіддя міжнародного значення, офіційно визнані Рамсарською конвенцією), яка є одним з найцінніших заплавно-літоральних природних комплексів Європи.
Положення «Про національний природний парк «Нижньодніпровський» затверджене Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.01.2016 р. № 19
Метою створення парку є збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів дельти річки Дніпро як одного з найцінніших природних заплавно-літоральних комплексів у Європі, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність, забезпечення збереження водно-болотного угіддя міжнародного значення «Дельта р. Дніпро».
Парк є бюджетною, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання. Парк відноситься до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України. Положення «Про національний природний парк «Нижньодніпровський» затверджене Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.01.2016 р. № 19.
На території Парку відповідно до природоохоронного законодавства визначено зони діяльності, щодо кожної з них встановлюється диференційований режим їх охорони, відтворення та використання. Це заповідна, регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарська зони.
Пріоритетними напрямками розвитку Парку на коротко та середньострокову перспективу визначено:
- забезпечення охорони території з усіма природними, історико-культурними об’єктами;
- наукова діяльність і проведення науково-дослідних робіт з дослідження та відтворення природного комплексу нижнього Дніпра, видового складу фауни та флори;
- екологічна освітньо-виховна діяльність серед населення, в освітніх, позашкільних закладах, створення привабливого позитивного іміджу природоохоронної установи;
- створення та забезпечення умов для рекреаційно-туристичної діяльності, організація екскурсійного обслуговування рекреантів та туристів.
Управління діяльністю парку здійснює адміністрація на чолі з директором НПП «Нижньодніпровський» - Олексієм Григоровичем Чачібая, який призначений на посаду на конкурсній основі в серпні поточного року. З жовтня розпочала роботу адміністрація парку.
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