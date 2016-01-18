МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом | Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



«Національний природний парк «Нижньодніпровський» - становлення та перспективи»
Національний природний парк «Нижньодніпровський» є наймолодшим природним парком, який створений відповідно до Указу Президента України від
24 листопада 2015 року № 657. НПП ( площа- 80177,8га) - третій за площею серед подібних установ природно-заповідного фонду в Україні, найбільший за площею на Херсонщині і займає понад 26% всієї території об’єктів природно-заповідного фонду області.

Парк розташований на території Бериславського, Білозерського, Голопристанського та Олешківського районів, міст Херсона та Нової Каховки, охоплює ділянку нижньої течії Дніпра з прилеглими територіями протяжністю близько 120 км (від Каховської ГЕС до Дніпро-Бузького лиману) - Дельту Дніпра (водно-болотні угіддя міжнародного значення, офіційно визнані Рамсарською конвенцією), яка є одним з найцінніших заплавно-літоральних природних комплексів Європи.

Положення «Про національний природний парк «Нижньодніпровський» затверджене Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.01.2016 р. № 19

Метою створення парку є збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів дельти річки Дніпро як одного з найцінніших природних заплавно-літоральних комплексів у Європі, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність, забезпечення збереження водно-болотного угіддя міжнародного значення «Дельта р. Дніпро».

Парк є бюджетною, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання. Парк відноситься до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України. Положення «Про національний природний парк «Нижньодніпровський» затверджене Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.01.2016 р. № 19.

На території Парку відповідно до природоохоронного законодавства визначено зони діяльності, щодо кожної з них встановлюється диференційований режим їх охорони, відтворення та використання. Це заповідна, регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарська зони.

Пріоритетними напрямками розвитку Парку на коротко та середньострокову перспективу визначено:

- забезпечення охорони території з усіма природними, історико-культурними об’єктами;

- наукова діяльність і проведення науково-дослідних робіт з дослідження та відтворення природного комплексу нижнього Дніпра, видового складу фауни та флори;

- екологічна освітньо-виховна діяльність серед населення, в освітніх, позашкільних закладах, створення привабливого позитивного іміджу природоохоронної установи;

- створення та забезпечення умов для рекреаційно-туристичної діяльності, організація екскурсійного обслуговування рекреантів та туристів.

Управління діяльністю парку здійснює адміністрація на чолі з директором НПП «Нижньодніпровський» - Олексієм Григоровичем Чачібая, який призначений на посаду на конкурсній основі в серпні поточного року. З жовтня розпочала роботу адміністрація парку.




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 08:38   ::  Посмотрели: 63  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Олексій Омеляненко: Податкові преференції аграрних розписок


Йдеться про аграрні розписки. Ними вже можуть користуватися фермери восьми областей.

Подробнее


Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко: Людей ми не обідимо


Об’єднання до нас прийшло вже давно. Як тільки вийшов закон про децентралізацію, ми задумалися.

Подробнее


Сільський голова Червоного Перекопа Галина Лобунько: Дороги назад нема. Україна повинна розвиватися


Розмова про майбутнє об’єднання громад, вибори, перспективи, надії та сподівання з сільським головою Червоного Перекопа (Зелений Під) Каховського району Галиною Лобунько

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2016 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"