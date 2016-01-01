Мовлення українського теле- радіопродукту в Криму було повністю припинене одразу після анексії півострова Росією навесні 2014 року. У Нацраді України з питань телерадіомовлення заявили, що важливим завданням є забезпечення «хоча б частини території Криму FM-сигналом». 2 грудня у селищі Чонгар Херсонської області почали монтаж 150-метрової телерадіовежі, яка буде давати сигнал на Крим.
27 грудня, в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення відбулося засіданні конкурсної комісії на радіочастоти. У результаті обговорення, чотири вітчизняні радіокомпанії матимуть змогу мовити на Крим із Чонгара. Серед них радіо Херсон FM (ТРО ТРК «Софія», частота 107,8 МГц). Серед інших переможців НТКУ (Центральна дирекція «Українське радіо») — 100,7 МГц, ТОВ «ТК «Атлант-СВ», Київ р. — 101,4 МГц, ГО «Радіо кримських громад» («Радіо Крим.Реалії») — 105,9 МГц.
Як повідомляє пресслужба Нацради, вітчизняне мовлення на територію окупованого Криму розпочнеться одразу після завершення будівництва вежі.
Член Національної ради з телебачення і радіомовлення Сергій Костинський повідомив на своїй сторінці у Facebook, що висота вежі вже 90м. і висловив сподівання, що мовлення на Крим розпочнеться до кінця зими.
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