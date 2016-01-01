Информация об этом появилась на официальном сайте Международного аэропорта Херсон.



Сегодня в 13.00 вылетел первый прямой чартер (самолет (MD – 83).



«Сегодня Херсонский аэропорт начинает выполнять все европейские нормы и требования. Мы будем развиваться. И то, что у нас сегодня есть новый перрон и рулежная дорожка, (специально подготовленная и предназначенная для руления и буксировки воздушных судов часть летного поля) – это итог двухлетней слаженной работы строительных организаций, областного управления капстроительства, Фонда регионального развития, облгосадминистрации, облсовета и команды аэропорта.



Вылеты в Египет будут осуществляться по средам. Сейчас формируются рейсы на 4, 11, 18 января 2017 года. Обслуживает маршрут «Киев (Жуляны) – Хургада – Херсон – Хургада – Киев (Жуляны)» авиакомпания «Браво».





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