Олексій Омеляненко: Податкові преференції аграрних розписок

Йдеться про аграрні розписки. Ними вже можуть користуватися фермери восьми областей.

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Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко: Людей ми не обідимо

Об’єднання до нас прийшло вже давно. Як тільки вийшов закон про децентралізацію, ми задумалися.

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Сільський голова Червоного Перекопа Галина Лобунько: Дороги назад нема. Україна повинна розвиватися

Розмова про майбутнє об’єднання громад, вибори, перспективи, надії та сподівання з сільським головою Червоного Перекопа (Зелений Під) Каховського району Галиною Лобунько

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