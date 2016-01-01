Автори українських підручників відверто «таврують» дітей прямо в лоба «розумово відсталими»
Ось цей шкільний підручник сьогодні із самого ранку страшенно зіпсував мені настрій. На вигляд нібито привабливий, яскраво оздоблений.
Та я був просто шокований, коли взяв його до рук і прочитав: «Підручник для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ».
Ви зрозуміли мене, так? Весь цивілізований світ навіть у побуті уникає називати особливих дітей розумово відсталими, а автори українського підручника ось так відверто «таврують» їх, як то кажуть, прямо в лоба. Тобто, дитина відкриватиме підручник і щодня читатиме вирок собі: «розумово відстала».
Та тут уже навіть геній Сухомлинського не допоможе!
А що найстрашніше: на підручнику стоїть резолюція «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».
Той, хто готував цей підручник, на мою думку, страшенно «підставив» МОН. І на це вже, на превеликий жаль, витрачено купу державних коштів.
У Херсоні, в усякому разі, такими підручниками заповнені всі склади (бачив це сьогодні на власні очі разом із головою ОДА А.Гордєєвим, начальником управління освіти, науки та молоді Є.Криницьким та колегою по парламенту С.Хланєм), і їх вже готові розвозити по школах.
Думаю, профільне міністерство повинно якомога скоріше втрутитися і виправити цю прикру помилку.Олександр Співаковський, народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з питань науки і освіти, член фракції БПП.
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