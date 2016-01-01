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Олена Урсуленко закликала громадськість Херсона контролювати бюджет міста
За підсумками 2015-2016 років профіцит бюджету Херсона склав близько 500млн. гривень. А хто з городян відчув це зростання і покращення комфорту життя? Спробуйте відповісти самі.)

Найболюче питання у бюджеті для міста - це комунальні підприємства, кількість яких зростає (на сьогодні їх 88), але ж зовсім не підвищується якість послуг для городян, де повинен бути баланс- ціна/якість.

Тут успішно продовжують «освоювати» гроші громади, причому і зарплати в керівників комунальних підприємств – одні з найвищих.

Нічого не змінюється у житті міста, реальні кадрові зміни по всіх структурах виконавчої влади і напрямках відсутні. Керівники департаментів і управлінь у структурі органів виконавчої влади з січня 2014 по грудень 2016 практично не змінилися. Близько року у місті відсутній Головний Архітектор.

Депутати працюють, надають рекомендаціі, вносять зміни до діючих програм, але ж вони не виконуються. Депутати не можуть замінити собою органи виконавчої влади, хоча це комусь і дуже вигідно! Особливо для формування своєї керованої більшості у міськраді.

Бюджетна сесія 2017 - це Торжество старих традицій у дійсності. Депутатам надали проект рішення 15.12 .16, але деякі статті надходжень і видатків відразу викликали питання щодо їх відповідності.

Окреме питання, невиконані надходження у бюджет по деяким статтям, але хтось надав пояснення? Протягом двох тижнів під час ознайомлення та опрацювання проекту бюджету на 2017 рік депутати надавали свої рекомендації щодо внесення змін у отриманий проект бюджету, залучали до обговорення громадськість міста.

Але чому органи виконавчої влади Нічого не взяли у роботу?! Питання - ЧОМУ???

Мені, прикро, що більшістю голосів депутатів прийнятий саме цей бюджет. Він не розвиває наше місто у напрямках будівництва, енергозбереження, культури, спорту, використанні новітніх технологій у діагностиці і профілактиці страшних захворювань нашої цивілізації.

В ньому немає також найважливіших проектів, про які говорили цілий рік: відкритий простір, створення сучасного Центру надання адміністративних послуг (про черги в ньому писали всі ЗМІ), відродження стадіону "Кристал", розробки Генерального плану міста тощо. Більше того, у бюджеті, навіть, не закладено всі необхідні витрати для життєдіяльності міста - зарплати працівникам бюджетної сфери із медицини, на придбання медикаментів і харчування у лікарнях!!!

А таке відчуття, що для щастя жителям нашого міста достатньо проїхатися на тролейбусі з Європи 1989 року випуску.

Так, тролейбуси також необхідні, але ж повинен бути здоровий глузд при їх закупівлі.

Бюджет прийнятий. Це вимагає від кожного з нас, шановні городяни, пильного контролю щодо його використання. Просто слідкуйте, як йдуть ремонтні роботи у Вашому дворі, у Вашому будинку, на дорогах, у школах!!!

Бо після прийняття бюджету- важливий саме контроль за ефективним і прозорим використанням грошей міського бюджету, який наповнюється Вами, шановні городяни!

У нас разом обов'язково усе вийде!




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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 22:39   ::  Посмотрели: 62  





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