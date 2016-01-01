Сьогодні відбулось урочисте відкриття єдиного в місті футбольного поля зі штучним покриттям комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Освіта» у мікрорайоні Таврійський.
На заході були присутні голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, заступник Міністра молоді і спорту України Олександр Ярема, перший заступник президента Федерації футболу України Вадим Костюченко, народний депутат України Олександр Співаковський, народні депутати України Сергій Хлань та Микола Паламарчук.
На початку заходу було оголошено хвилину мовчання за загиблим в зоні АТО земляком.
Усі гості привітали мешканців міста з відкриттям футбольного поля, передавали привітання від Міністра молоді і спорту України, президента Федерації футболу України та бажали, щоб таких об’єктів на Херсонщини ставало більше.
Під час урочистого відкриття футбольного поля від голови обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва вихованці комплексної ДЮСШ вручили 200 футбольних м’ячів учням 1-2 класів шкіл Херсона.
Будівництво цього футбольного поля є наймасштабнішим проектом, реалізованим обласною державною адміністрацією у поточному році. Про це розповів очільник області Андрій Гордєєв: «Сьогодні футбольне свята об’єднало усіх нас і силами федерації, наших парламентарів, депутатів і адміністрації вдалось реконструювати це поле, яке є одним з найкращих на півдні України».
Також під час святкування було оголошено Подяку голови обласної державної адміністрації за багаторічну плідну працю, відданість футболу, вагомий внесок у розвиток фізичної культури та виховання підростаючого покоління:Любинському Олександру Валентиновичу
–тренеру комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, майстру спорту України з футболу, гравцю футбольної команди «Кристал», учаснику Кубку кубків у складі команди «Нива» Вінниця. Петрову Олександру Анатолійовичу
–тренеру комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, гравцю та капітану футбольної команди «Кристал» Херсон.
Проект реалізовано за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку України на суму близько 6 млн грн, а також співфінансування з обласного бюджету у сумі 661,2 тис. грн. Фундамент під поле закладений у 2015 році за кошти державного бюджету.
На 2017 рік на утримання КДЮСШ в обласному бюджеті передбачено 2640,6 тис. грн.
Завдяки введенню в експлуатацію футбольного поля зі штучним покриттям чисельність учнів спортивної школи збільшиться до 700 учнів.
Фото ТУТ
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