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В Херсоне быть директором коммунального предприятия – комфортно и денежно
Перед «бюджетной» сессией на просторах интернета появились новые штатные расписания коммунальных предприятий города с указанием размеров заработных плат сотрудников. Глава антикоррупционной комиссии горсовета Виталий Богданов и его соратница по борьбе Елена Мазур опубликовали два из них на своих страницах в Фейсбуке.

Труд директора КП «Гарантия» оценен в 19,2 тысячи гривен, «Херсонской энергосервичной компании» – 18 720 грн. Тут же понеслись упреки – мол, бюджет не принят, это все предварительно.

Ну вот, бюджет принят 30-ю голосами. И среди отдавших свой голос «за» – и депутаты, совмещающие должности руководителей КП.

Антикоррупционное законодательство видит конфликт интересов, в том числе и в случае «голосования за выделение средств, предоставление льгот или преференций при наличии личного интереса, в том числе коммунальных предприятий, если депутат является сотрудником этого КП».

Вопрос: зарплата – это личный интерес? Абсолютно. Могли ли депутаты-совместители голосовать за бюджет, не заявив о конфликте интересов? Оказывается, смогли.

По результатам голосования за бюджет в целом, практически все директора коммунальных предприятий честно отдали голос и получили приличную, отталкиваясь от нынешней 1700 гривен и обещанной в 3200 минимальной, зарплату. Только вот многие коммунальные предприятия уже заведомо считаются убыточными.

Хорошо, что и деньги зарабатывать не надо, думать над маркетинговыми ходами, повышать продуктивность труда. В любом случае, есть гарантированная заработная плата, в шесть раз превышающая зарплату обычного работника, который платит подоходный налог в тот же бюджет.

Український Південь




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