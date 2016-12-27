Перед «бюджетной» сессией на просторах интернета появились новые штатные расписания коммунальных предприятий города с указанием размеров заработных плат сотрудников. Глава антикоррупционной комиссии горсовета Виталий Богданов и его соратница по борьбе Елена Мазур опубликовали два из них на своих страницах в Фейсбуке.Труд директора КП «Гарантия» оценен в 19,2 тысячи гривен, «Херсонской энергосервичной компании» – 18 720 грн. Тут же понеслись упреки – мол, бюджет не принят, это все предварительно.Ну вот, бюджет принят 30-ю голосами. И среди отдавших свой голос «за» – и депутаты, совмещающие должности руководителей КП.Антикоррупционное законодательство видит конфликт интересов, в том числе и в случае «голосования за выделение средств, предоставление льгот или преференций при наличии личного интереса, в том числе коммунальных предприятий, если депутат является сотрудником этого КП».По результатам голосования за бюджет в целом, практически все директора коммунальных предприятий честно отдали голос и получили приличную, отталкиваясь от нынешней 1700 гривен и обещанной в 3200 минимальной, зарплату. Только вот многие коммунальные предприятия уже заведомо считаются убыточными.Хорошо, что и деньги зарабатывать не надо, думать над маркетинговыми ходами, повышать продуктивность труда. В любом случае, есть гарантированная заработная плата, в шесть раз превышающая зарплату обычного работника, который платит подоходный налог в тот же бюджет.