27 грудня, керівництво обласної державної адміністрації передало загальноосвітнім навчальним закладам області комп`ютерне обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням.
Така подія відбулась завдяки дії Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки з метою своєчасного та в повному обсязі забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області комп’ютерним обладнанням та ліцензійним програмним забезпеченням.
Як поінформував начальник управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації Євген Криницький, на Херсонщину надійшло 713 персональних комп’ютерів, які будуть передані 67 загальноосвітнім навчальним закладам.
«За результатами моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів за 2015 рік Херсонщина за показником використання в навчальному процесі комп’ютерної техніки, підключеної до Інтернету, складає 92,1відсотків та посідала 9 місце. Облаштування нових комп’ютерних класів стовідсотково забезпечить школи області комп`ютерною технікою. Із 713 отриманих комп’ютерів до сільських шкіл надійде 583 комп’ютери», – надав інформацію Євген Криницький.
Тому директори шкіл області приїхали до обласного центру, щоб отримати комп`ютерну техніку й поспілкуватися з головою облдержадміністрації Андрієм Гордєєвим та керівниками профільних управлінь.
«Пріоритет надавався сільським опорним школам – до них надійде по 15 комп’ютерів. Це подарунок від держави для дітей напередодні Різдва», – зауважив очільник області.
Він також розказав про те, що у 2017 році Херсонщина отримає мультимедійні пристрої для облаштування шкільних кабінетів фізики, хімії та географії.
Андрій Гордєєв подякував Прем`єр-Міністру та Уряду України за налагодження співпраці у цьому напрямку.
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