Про це перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти, народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Олександр Співаковський заявив журналістам, підводячи підсумки роботи Верховної Ради та комітету у 2016 році.



«В 2014-2015 рік ми працювали над тим, як не допустити зменшення показників. Сьогодні ми вже йдемо вперед. Вважаю, що перезапуск економіки, який пов’язаний з підвищенням мінімальної зарплати до 3200 грн, це дуже потужний поштовх для розвитку економіки. Сподіваюсь, за кілька років ми вийдемо на значно кращі результати. Якщо у 2017 році зарплата вчителя в середньому буде 5500 грн, то за два роки ми піднімемося до рівня 9 тис грн.», – зазначив Олександр Співаковський.



За словами народного депутата, комітету поки що не вдалося вирішити низку питань фінансування, які є дуже важливими для освіти: «2016 рік був дуже складний. На жаль, ми не все зробили із запланованого. Все ж таки: ми прийняли вісім освітянських законів. В тому числі, базовий закон про освіту у першому читанні. Нам вдалося прийняти закон 3312, який поклав край епосі примусової праці на території України. Не вдалося вирішити питання, що вища освіта і наука це зона недотаційна. Це зона інновацій, формування людського капіталу. З іншого боку, результати прийняття Державного бюджету показали, що ми додали фінансування для освіти. Наприклад, державна субвенція була 44 млрд грн, зараз вона складає більше 50 млрд. грн».



Олександр Співаковський звернув увагу на існування деяких ризиків, в яких роль Кабінету міністрів є дуже високою. «В першу чергу, це нова ідеологія стипендій, з якою я не можу погодитися. Таке різке зменшення стипендій – з 70% до 43%, на мій погляд, є неприйнятним. Дуже важливою проблемою є гібридне фінансування навчальних закладів. Коли частина колективу, наприклад, педагогічні працівники будуть отримувати зарплату за рахунок держсубвенцій, а решта колективу буде отримувати зарплату з місцевих бюджетів. В слабких територіальних громадах це може створити проблеми», – зазначив народний депутат.

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