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Бюджет Херсона на 2017 рік прийняли з великими корупційними ризиками
Да, дійсно, Херсон у Новий 2017 рік вступає із бюджетом. Але з яким? Тридцятьма голосами депутати міської ради підтримали головний фінансовий документ на 2017 рік.

Бюджет Херсона на 2017 рік прийняли з великими корупційними ризиками

Але практично всі пропозиції, що озвучували депутати під час обговорення бюджету, не відображені уголовному фінансовому документі на наступний рік. Знов у виграші опинились комунальні підприємства, які поповнять статутні фонди за кошти громади, причому не думаючи, як покращити свої послуги для населення наступного року. А бюджетним організаціям (закладам медичної сфери) доведеться почекати до лютого.

Голова „бюджетної” комісії Андрій Дмитрієв так прокоментував бюджетний процес: „Я вважаю неприпустимим фінансування статутних фондів комунальних підприємств у той час, коли не профінансована заробітна плата людей, які рятують нам життя, медичних працівників. У той час, коли діти в школі їдять не в їдальні, а в переобладнаному класі. Тоді, коли при зростанні захворюваності на туберкульоз місто НЕ ФІНАНСУЄ медикаменти для його профілактики і багато іншого».

Не дослухались обранці і до голосу громадськості. Резолюцію громадських слухань навіть не вислухали до кінця, годі й казати, що якісь з рекомендацій громадської ради були враховані.

„На жаль, результати голосування були визначені заздалегідь у фракціях і групах. Є ознаки профанації вимог статуту Херсонської територіальної громади щодо громадських слухань, та й пропозицій депутатів. Головне розчарування - у депутатів так і не дійшли руки до документу, підтриманого громадою”, - сказав член громадської ради, експерт Херсонського ресурсного центру «Розвиток місцевої демократії» Володимир Молчанов.

Генарального плану у наступному році у Херсоні теж не буде. За виділення більше 2 мільйонів гривень на Генплан проголосували лише 20 депутатів. А розробка цього документу дала б можливість швидко вирішувати „земельні” питання, які „висять” по кілька років. На виділенні коштів на розробку Генплану наполягала секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко. Адже громада, яка має Генеральний план міста, чітко знає свої межі, берегову зону, може проводити фото-, аерозйомку, яка дає можливість проводити інвентаризацію земель і, звісно, мати додатковий фінансовий ресурс. А значить стосунки між землекористувачами і міськрадою будуть прозорими.

.„Раніше працювала спеціальна комп’ютерна програма, за якою можна було швидко і зручно відслідкувати всі укладені угоди із земельних питань. Нині вона не працює. Тому я і вийшла з пропозицією щодо виділення коштів на відновлення системи, яка дозволяла б профільним управлінню й департаменту нормалізувати роботу і якісно надавати послуги городянам, поповнюючи бюджет міста”, - прокоментувала свою позицію секретар Херсонської міськради Олена Урсуленко.

Хоч і назвали документ бюджетом „проїдання”, а не розвитку, за нього проголосували 30 з 46 депутатів, присутніх на позачерговій сесії. Тож, бюджет 2017 року з великими корупційними ризиками прийнято. Зміни не прийшли в стіни Херсонської міської ради.




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