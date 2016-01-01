Сьогодні в обласній державній адміністрації відбулася нарада з питань розвитку зрошення Херсонщини за участі голови Державного агентства водних ресурсів України Ірини Овчаренко, керівництва обласної державної адміністрації та обласної ради.
Під час наради обговорили питання щодо Стратегії відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем на півдні України та нових підходів Держводагентства до збалансованого управління водними ресурсами.
Ірина Овчаренко поінформувала присутніх сільгоспвиробників і фермерів Херсонщини щодо законодавчих нововведень у системі водного господарства України, а також особливу увагу звернула на процесі побудови дамби на Північно-Кримському каналі у Херсонській області.
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