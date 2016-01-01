«Протягом року через державний кордон, адмінмежу з ТОТ АРК та лінію розмежування оформлено понад 87 мільйонів осіб та 20 мільйонів транспортних засобів. Середнє зростання складає 7%», - про це під час прес-конференції в Укрінформі сказав Голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко.
В той же час він наголосив, що в пропуску відмовлено 28 тисячам особам, понад 6 тисяч – це громадяни Росії. Також виконано понад 22 тисяч доручень уповноважених органів.
Крім того, очільник прикордонного відомства розповів, що на кордоні виявлено та вилучено 904 одиниць зброї, 42,1 тисяч боєприпасів, майже 20 кг вибухівки, 175 кг наркотичних і психотропних речовин. Припинено понад 5 тисяч спроб незаконного переміщення товарів на суму 870 мільйонів гривень, а найбільш поширеною залишалась контрабанда сигарет (затримано понад 5,5 мільйонів пачок сигарет та виявлено 24 бази накопичення тютюнових виробів).
«Нарощення оперативних позицій дало змогу суттєво підвищити ефективність протидії порушенням повітряного простору малою авіацією. З початку року затримано 22 літальні апарати» - зазначив Віктор Назаренко.
Не нравится: 0, нравится: 0.