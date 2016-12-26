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Бюджет Херсона: в приоритетах коммунальные предприятия
Депутаты Херсонского горсовета довольно быстро смогли сегодня принять бюджет на 2017 год. Не обошлось без дискуссий. Но назвать их особо горячими довольно сложно.

Основной момент, который народные избранники обсуждали активно – уменьшить финансирование коммунальных предприятий города, которым, как оказалось отдано предпочтение в Бюджете-2017. Вместо этого представителями фракции «Солидарность» и партии «Укроп» предлагалось увеличить финансирование медицинской отрасли.

Коллеги не поддержали этого, казалось бы рационального взгляда на нужды общества. Что и не удивительно – среди депутатов городского совета много директоров этих самых коммунальных предприятий. Про конфликт интересов промолчим.

Активно принимал участие в бюджетной сессии недавний «узник Доминиканы» Владимир Сальдо – он пришел на столь важное заседание для дальнейшей жизни города и всячески помогал коллегам ценными советами, так сказать, с высоты своего опыта. Бывший глава города несколько раз брал слово и выдавал многозначительные сентенции вроде «давайте голосовать за бюджет, он хоть не идеальный, но голосовать надо».

В процессе обсуждения бюджета было вынесено несколько важных поправок, среди которых отсутствие денег на генплан, на помещение для ЦПАУ, предлагалось увеличить финансирование районов города и т.д. Ни одно из предложений не было принято. Как и проигнорировали депутаты рекомендации Общественного совета при Херсонском городском голове. Как ни печально, но депутатов не интересует мнение громады на распределение бюджетных денег. Более того, некоторым избранникам сложно было дослушать до конца предложения общественности.

Отдельного внимания достойны ценные замечания к работе бюджетной сессии депутата Артема Кияновского, который вышел на трибуну и рассказал присутствующим о том, что в Школе гуманитарного труда, директором коей он и является, была проведена независимая экспертиза по поводу установки металлопластиковых окон. И, к всеобщему счастью, (наверно как раз этот момент и несет несомненную пользу для принятия бюджета города на 2017 год), экспертиза установила, что окна обошлись даже дешевле, чем в среднем по области.

Довольно печально обстоит ситуация с финансированием не только сферы образования, не удалось депутатам прийти к общему знаменателю по Программе развития физической культуры и спорта на 2017 год.

В итоге, Бюджет все же принят 30 голосами. А все вопросы, что остались пока без внимания, депутаты пообещали доработать когда-нибудь в 2017 году.

Український Південь




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