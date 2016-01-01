Депутаты херсонского горсовета приняли бюджет города на следующий год.. Согласно проекту решения, определены доходы городского бюджета в сумме 2 млрд 358 млн 998 тыс. 451 грн и расходы в сумме 2 млрд 358 млн 591 тыс 551 грн.



По словам директора департамента бюджета и финансов городского совета Романа Пидперыгора, бюджет города сбалансированный.



"Мы принимали бюджет, исходя из госбюджета, который приняли депутаты Верховной Рады Украины. Так, если в прошлом году на развитие города было предусмотрено 275 млн грн, в этом году эта сумма вдвое меньше. Конечно, бюджетные решения должны быть взвешенными, средств всегда не хватает, поэтому бюджет несовершенен и не решает прямо сегодня всех проблем. Однако я уверен, что слаженная работа депутатского корпуса и исполнительных органов мы сможем в течение года увеличить финансирование на все важные отрасли города.", - прокомментировал принятие бюджета городской голова Владимир Николаенко.



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