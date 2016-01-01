Кошти благодійних внесків ніяк не впливають на формування обласних бюджетів
Такого висновку дійшли депутати обласної ради сьогодні, 26 грудня, в ході проведення засідання постійної комісії з питань бюджету та фінансів ХОР.
На неї були запрошені голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, директор Департаменту охорони здоров`я обласної ОДА Віктор Короленко й головні лікарі та працівники бухгалтерсько-економічної галузі медичних закладів Херсонщини.
Нагадаємо, що члени комісії з питань бюджету та фінансів зібралися саме для того, щоб продовжити роботу над формуванням обласного бюджету на 2017 рік, який обговорювався під час проведення Х засідання сесії обласної ради VII скликання 23 грудня.
Під час сесії були висловлені вимого до Департаменту охорони здоров`я обласної державної адміністрації щодо підконтрольності діяльності благодійних фондів при лікувальних закладах.
Депутати висловили власні остороги щодо неправильного розподілу коштів благодійних фондів.
Тим не менше, вони не могли не погодитися з позицією, що згідно із Законом України такі фонди не можуть впливати на формування обласного бюджету.
Про це зауважила присутня на комісії директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Наталія Вітренко.
В ході спілкування з лікарями медичних закладів і директором Департаменту охорони здоров`я ОДА, а також з урахуванням професійної точки зору фінансистів, дійшли висновку, що є необхідність у встановленні внутрішнього контролю над фондами у самих лікувальних комунальних закладах обласної ради.
Саме тому депутатами обласної ради були внесені пропозиції про встановлення чіткого порядку укладання угод із благодійними фондами. В таких угодах мають бути передбачені прозорість фінансового обігу коштів і конкретні рекомендації до співпраці – обов`язковим пунктом угоди має бути оприлюднення звітності щодо діяльності й кошторису фонду для медичного закладу.
Результатом обговорення даного питання членами профільної комісії стало прийняття рішення щодо подальшого контролю за діяльністю й взаємодією благодійних фондів та медичних установ, а проект бюджету Департаменту охорони здоров`я обласної державної адміністрації був прийнятий без змін.
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