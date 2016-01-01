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Кто и зачем лоббирует идею о закупке евро-хлама (троллейбусов) в Херсоне?
Идея по закупке евро-хлама, которая активно лоббируется рядом депутатов горсовета , безумна и по сути, и содержанию.

Уберем коррупционную составляющую в этом проекте. Я не знаю есть она там или нет. Пусть разбираются правоохранители. Им за это зарплату платят.
Разберемся по сути экономического проекта, на который городская власть планирует отлистать нехилую сумму наших денег. Об этом пишет на своей ФБ-страничке журналист Олег Зайченко.

Вы не задумывалась почему Европа активно сбрасывает электротранспорт, как деревья осеннюю листву? Потому что пассажироз, привязанный рогами к проводам безвозвратно ушел в прошлый век, вместе с лампочкой накаливания и паравозом на угольном ходу.

Европа меняет "рогатых" на аккумуляторные автобусы. Выгод тут миллион. Ну, к примеру, аккумуляторники не привязаны к маршруту. В отличие от троллейбуса, который прикован к проводам. Кроме того, маневрировать в современном транспортном потоке автобусу проще чем троллейбусу. У нас же безопасность на дорогах никто не отменял? Нет. Не отменял.

Ну и самая главная выгода. Экономическая. Ночью электроэнергия дешевле. Днем дороже. Аккумуляторники заряжаются ночью (когда дешевле), а днем ездят. В отличие от троллейбусов, где все происходит с точностью, да наоборот. Отсюда вывод: влаживать наши с вами деньги в евро-хлам - равносильно инвестициям в производство деревянных телег на гусматиках. Если уж очень припекает, купите троллейбусы Львовского завода. И патриотично и новый транспорт в любом случае лучше старого.

Ну и наконец, надавлю на самую болевую точку: льготный проезд. Пока в электротранспорте будут массово кататься бесплатно - никакого кина не будет.
Для примера можно вспомнить почивший в бозе автопарк. Который "положили" льготные перевозки впервые введенные мэром Людмилой Коберник.
Понятно, что троллейбусному парку помогают не умереть компенсации из бюджета за льготный проезд. Вот уж где коррупционное дно. Руководство, может десять раз на день "крест на пузо ложить", что "ни ни", может и вправду "ни ни", однако все знают, что поле для маневра остается. Ту же резину можно купить по разной цене...

Я уверен, что выход есть и он очевиден:

1. Нужно сделать реестр горожан имеющих право на бесплатный проезд.

2. Компенсацию, которую до этого перечисляли КП "Херсонэлектротранс", распределите на карточки льготников. Хотят ездить - пусть ездят. Хотят сходить в кино - пусть тратят деньги на кино. Это их выбор.

Но разрушительную вакханалию "бесплатного" проезда нужно прекращать. Иначе никакого кина не будет. Будут танцы. На обломках транспортного цеха.




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