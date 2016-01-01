Сегодня во время заседания бюджетной комиссии облсовета, на предложение коллег, что в первую очередь бюджетная комиссия должна заняться вопросом пополнения областного бюджета, председатель комиссии П. Филипчук (представитель Оппозиционного блока) дал ответ: "Пусть этим занимается налоговая и отделы администрации. У меня, что чемодан рядом стоит."
Напомним, что депутат Филипчук работает в облсовете на постоянной основе и получает за свою работу заработную плату.
Согласно текста
официального ответа за подписью первого заместителя председателя облсовета, то должностной оклад П. Филипчука составляет 3589 грн. Плюс надбавка за высокие достижения в работе 50% от должностного оклада.
Так же Филипчуку был присвоен 9 ранг должностного лица органа местного самоуправления. За предоставлением ему служебной машины и квартиры Филипчук не обращался.
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