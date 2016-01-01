На останній сесії Херсонської обласної ради депутати прийняли рішення, яким дозволили ТОВ "Надра", та ТОВ "Південноукраїнський пісок" видобувати пісок на території області.



А саме на території Подокалинівської сільради. Це питання дуже емоційно обговорювали депутати. Одні приводили аргументи за таке рішення, інші навпаки були проти. Так депутат Андрій Путілов побачив в прийнятті цього рішення ознаки політичної корупції.



- Уже год мы говорим о том, что надо разработать единые правила для всех, кто хочет заниматься песком, выработать механизмы контроля, гарантий для громад.



Первый зампредседателя облсовета Василий Зеленчук занимался этим вопросом, соглашался с тем, что нужны правила игры. Буквально на прошлом заседании Президиума прозвучало предложение отложить этот вопрос и разработать Положение и систему контроля. Что поменялось за месяц?! Ничего, кроме того, что ряд депутатов изменили кардинально свое мнение!



Я всегда был против и сейчас против преференций и отсутствия правил игры. Читаю про те блага, которые фирмы сулят сельсовету - спортинвентарь, парты, какие-то скутеры... Еще полгода назад Василий Зеленчук, когда услышал этот перечень, назвал все это дикарством, сказал, что с нами и с громадой, как с туземцами общаются, предлагая зеркальца и бусы. Громада должна получать не подачки, а финансовый ресурс и сама им распоряжаться, вкладывать, в том числе в инфраструктуру, в дороги, которые разрушают машины с песком. Я призываю журналистов и общественность проанализировать, как депутаты голосовали в марте по горному отводу и как они голосуют сегодня. Я вижу признаки политической коррупции, - написал Путилов на своей странице в Фейсбук. Он также сообщил, что не поддержал эти два проекта решения, и не будет голосовать по отводам до тех пор, пока не будет единых правил.



Коментарі депутатів облради з цього питання. Вони були озвучені під час обговорення питань надання дозволу на гірничий відвід компаніям ТОВ "Надра", та ТОВ "Південноукраїнський пісок" на видобуток піску».



В. Федін







М. Ставицький







Є. Криницький







С. Рибалко







Після обговорення депутати необхідної кількістю голосів прийняли рішення, яким дозволили гірничий відвід компаніям ТОВ "Надра", та ТОВ "Південноукраїнський пісок" на видобуток піску».

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