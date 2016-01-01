

Футзал. «Продэксим» обыграл «Кардинал-Ровно» и продолжил свою беспроигрышную серию Новости Херсона » Срочно!



Первыми удар по воротам соперника нанесли «зелено-желтые». Никита Лазыкин попытался пробить неожиданно для Кирилла Ципуна, но не попал в дальний угол ворот. Гости ответили неточным выстрелом от Михаила Волянюка.



По-настоящему реальный шанс открыть счет «Кардинал-Ровно» потерял ближе к середине тайма. Александр Басич «обокрал» игрока «Продэксима» и оказался лицом к лицу с Кириллом Ципуном. Впрочем, капитан ровенчан решил бить на силу, попав в самого вратаря.



За четыре минуты перед противоположными воротами Михаил Волянюк продемонстрировал, как надо реализовывать подобные моменты. «Десятка» «Продэксима», завоевав мяч, элегантно перебросил Юрия Свинарчука, который бросился на перехват – 0:1.



Пропустив, хозяева продолжили атаковать и все так же не реализовывать собственные моменты. Еще один выход тет-а-тет упустил Александр Басич.

В свою очередь, гости снова ответили результативно. Максим Бессалов на «пятачке» выиграл позиционную борьбу в Богдана Новака и со второй попытки отметился голом – 0:2.



После этого Сергей Поддубный сменил Юрия Свинарчука на Николая Дурбана и сам вышел на площадку помогать команде. Практически тут же хозяева потеряли еще одну стопроцентную возможность отличиться. Никита Лазыкин на «тарелочке» положил мяч на ногу Артему Фаренюку, однако лучший бомбардир ровенчан с двух метров пробил мимо ворот.



В похожем ключе продолжилась игра и после перерыва. Кирилл Ципун сильно выручил «Продэксим» после выстрелов Сергея Поддубного и Богдана Новака. Владимир Кручок не сумел переиграть голкипера херсонцев, выполняя практически хоккейный буллит …



Гости в это время пытались играть, отталкиваясь от счета. Единственный более-менее опасный удар – на счету опять же Михаила Волянюка, который был едва ли не лучшим на площадке в составах обеих команд.



В итоге – 0:2. ФК «Продэксим» завоевывает седьмую победу в чемпионате и на сегодняшний день занимает вторую позицию в турнирной таблице, но все может измениться завтра, когда будут сыграны остальные матчи 13-го тура.



Технические данные матча:



Кардинал-Ровно (Ровно) – Продэксим (Херсон) – 0:2 (0:2) 23.12.16. Экстра-лига. 13 тур. Ровно. ДЮСШ 4. 13:00. Арбитры: М. Чубинский (Киев), С. Подворный (Хмельницкий), В. Дзюра (Ровно). Хронометрист: А. Демьянюк (Ровно). Наблюдатель арбитража: Ю. Щепанський (Львов)



Голы: Волянюк (11), Бессалов (14)



Предупреждения: нет — Фетько (28), В.Чуднов (19) Удаления: нет



«Кардинал-Ровно»: Свинарчук (Дурбан, 15) – Концеба, Лазыкин, Новак, Фаренюк, Филь, Кручок, Басич, Мануйленко, Дармовис, Поддубный.

Запасные: Сытник, Петрик. Главный тренер: Сергей Поддубный.



«Продэксим»: Ципун – Скорый, Ланко, Волянюк, В.Чуднов, Бербенцев, Бессалов, Фетько, Киселев, Федорченко.

Запасные: Холоша, А.Чуднов, Калуков. Главный тренер: Игорь Москвичев.



Послематчевые комментарии тренеров команд:



Главный тренер ФК «Продэксим» Игорь Москвичев



– Хочу поздравить свою команду с тяжелой победой. Дорога в Ровно тоже была очень тяжелой. Спасибо ребятам за то, что с честью прошли это испытание. Потому что сегодня мы не играли, а мучились. Матч перенесли на один день раньше, нам пришлось по-новому планировать поездку. А сейчас, перед новогодними праздниками, это не так просто. Эти все моменты, которые сегодня создал «Кардинал», эти выходы один на один с нашим вратарем – это последствия усталости.



Кроме того, должен сказать, что в Ровно всегда непросто играть. Здесь особая аура. Болельщики всегда поддерживают свою команду.



И, конечно, должен отметить Михаила Волянюка, который очень много сделал сегодня для победы. Он пока не в лучшей форме, не вполне еще восстановился после повреждения, но постоянно бил по воротам, цеплялся за все мячи. Нам хотелось бы создавать больше моментов, но и играли мы сегодня против очень сильного соперника.



Почему сегодня не сыграл Калуков? Он травмирован?



– Нет, это было мое тренерское решение. Где-то я почувствовал, что Михаил Волянюк будет более мотивирован. А они, можно сказать, конкурируют за одну позицию на площадке. Мы, таким образом, пытаемся проводить определенную ротацию.







Головний тренер МФК «Кардинал-Рівне» Сергій Піддубний



– Гра була приблизно рівною: і за створеними моментами, і за змістом. Виконавська майстерність гравців команди суперника – дещо вища і це вплинуло на результат. Ми припустилися двох помилок. У першому епізоді наш гравець послизнувся і дозволив забити супернику. У другому – теж помилилися у грі в обороні. Наш гравець не мав кидатися на суперника, а десь намагатися вибити м’яча, пласуватися. Натомість, наш гравець пішов вперед, залишив за спиною суперника, який забив гол. Ми схожий м’яч вже пропускали в матчі проти «Енергії»…



Натомість, не зуміли знову реалізувати власні нагоди. В Басича – два моменти, в Фаренюка, Кручка… Басичу викотили м’яч на шість метрів. Це пенальті, пробий повз воротаря і гра повернулася б зовсім по-іншому. Замість того, ми пропустили і вийшло, що «Продексім» отримав перевагу. Вони вже були попереду в рахунку і могли від цього відштовхуватися.



Програли. Це неприємно, але сама гра була більш змістовною, ніж та, яку ми виграли минулого тижня в «ЛТК-Інбев-НПУ».



Юрія Свинарчука змінили через травму?



– Юра Свинарчук пропустив двічі і я змінив його, щоб психологічно він не «посипався». Дурбан непогано увійшов у гру. Але над введенням м’яча у гру треба працювати. На тренуваннях ніби все вдається, а у грі – проблеми.



Чи буде у команди відпустка упродовж новорічних свят?



– Зараз може й буде невелика пауза, днів п’ять. А потім продовжуємо тренування. Не можна втрачати час.







Кардинал-Ровно – Продэксим.







Продэксим

Обе команды начали матч в невысоком темпе. Хозяева пытались медленно нащупать слабые места в редутах соперника. Гости же – просто не успели полностью восстановиться после тяжелого переезда.Первыми удар по воротам соперника нанесли «зелено-желтые». Никита Лазыкин попытался пробить неожиданно для Кирилла Ципуна, но не попал в дальний угол ворот. Гости ответили неточным выстрелом от Михаила Волянюка.По-настоящему реальный шанс открыть счет «Кардинал-Ровно» потерял ближе к середине тайма. Александр Басич «обокрал» игрока «Продэксима» и оказался лицом к лицу с Кириллом Ципуном. Впрочем, капитан ровенчан решил бить на силу, попав в самого вратаря.За четыре минуты перед противоположными воротами Михаил Волянюк продемонстрировал, как надо реализовывать подобные моменты. «Десятка» «Продэксима», завоевав мяч, элегантно перебросил Юрия Свинарчука, который бросился на перехват – 0:1.Пропустив, хозяева продолжили атаковать и все так же не реализовывать собственные моменты. Еще один выход тет-а-тет упустил Александр Басич.В свою очередь, гости снова ответили результативно. Максим Бессалов на «пятачке» выиграл позиционную борьбу в Богдана Новака и со второй попытки отметился голом – 0:2.После этого Сергей Поддубный сменил Юрия Свинарчука на Николая Дурбана и сам вышел на площадку помогать команде. Практически тут же хозяева потеряли еще одну стопроцентную возможность отличиться. Никита Лазыкин на «тарелочке» положил мяч на ногу Артему Фаренюку, однако лучший бомбардир ровенчан с двух метров пробил мимо ворот.В похожем ключе продолжилась игра и после перерыва. Кирилл Ципун сильно выручил «Продэксим» после выстрелов Сергея Поддубного и Богдана Новака. Владимир Кручок не сумел переиграть голкипера херсонцев, выполняя практически хоккейный буллит …Гости в это время пытались играть, отталкиваясь от счета. Единственный более-менее опасный удар – на счету опять же Михаила Волянюка, который был едва ли не лучшим на площадке в составах обеих команд.В итоге – 0:2. ФК «Продэксим» завоевывает седьмую победу в чемпионате и на сегодняшний день занимает вторую позицию в турнирной таблице, но все может измениться завтра, когда будут сыграны остальные матчи 13-го тура.Кардинал-Ровно (Ровно) – Продэксим (Херсон) – 0:2 (0:2) 23.12.16. Экстра-лига. 13 тур. Ровно. ДЮСШ 4. 13:00. Арбитры: М. Чубинский (Киев), С. Подворный (Хмельницкий), В. Дзюра (Ровно). Хронометрист: А. Демьянюк (Ровно). Наблюдатель арбитража: Ю. Щепанський (Львов)Свинарчук (Дурбан, 15) – Концеба, Лазыкин, Новак, Фаренюк, Филь, Кручок, Басич, Мануйленко, Дармовис, Поддубный.Запасные: Сытник, Петрик. Главный тренер: Сергей Поддубный.Ципун – Скорый, Ланко, Волянюк, В.Чуднов, Бербенцев, Бессалов, Фетько, Киселев, Федорченко.Запасные: Холоша, А.Чуднов, Калуков. Главный тренер: Игорь Москвичев.– Хочу поздравить свою команду с тяжелой победой. Дорога в Ровно тоже была очень тяжелой. Спасибо ребятам за то, что с честью прошли это испытание. Потому что сегодня мы не играли, а мучились. Матч перенесли на один день раньше, нам пришлось по-новому планировать поездку. А сейчас, перед новогодними праздниками, это не так просто. Эти все моменты, которые сегодня создал «Кардинал», эти выходы один на один с нашим вратарем – это последствия усталости.Кроме того, должен сказать, что в Ровно всегда непросто играть. Здесь особая аура. Болельщики всегда поддерживают свою команду.И, конечно, должен отметить Михаила Волянюка, который очень много сделал сегодня для победы. Он пока не в лучшей форме, не вполне еще восстановился после повреждения, но постоянно бил по воротам, цеплялся за все мячи. Нам хотелось бы создавать больше моментов, но и играли мы сегодня против очень сильного соперника.– Нет, это было мое тренерское решение. Где-то я почувствовал, что Михаил Волянюк будет более мотивирован. А они, можно сказать, конкурируют за одну позицию на площадке. Мы, таким образом, пытаемся проводить определенную ротацию.– Гра була приблизно рівною: і за створеними моментами, і за змістом. Виконавська майстерність гравців команди суперника – дещо вища і це вплинуло на результат. Ми припустилися двох помилок. У першому епізоді наш гравець послизнувся і дозволив забити супернику. У другому – теж помилилися у грі в обороні. Наш гравець не мав кидатися на суперника, а десь намагатися вибити м’яча, пласуватися. Натомість, наш гравець пішов вперед, залишив за спиною суперника, який забив гол. Ми схожий м’яч вже пропускали в матчі проти «Енергії»…Натомість, не зуміли знову реалізувати власні нагоди. В Басича – два моменти, в Фаренюка, Кручка… Басичу викотили м’яч на шість метрів. Це пенальті, пробий повз воротаря і гра повернулася б зовсім по-іншому. Замість того, ми пропустили і вийшло, що «Продексім» отримав перевагу. Вони вже були попереду в рахунку і могли від цього відштовхуватися.Програли. Це неприємно, але сама гра була більш змістовною, ніж та, яку ми виграли минулого тижня в «ЛТК-Інбев-НПУ».– Юра Свинарчук пропустив двічі і я змінив його, щоб психологічно він не «посипався». Дурбан непогано увійшов у гру. Але над введенням м’яча у гру треба працювати. На тренуваннях ніби все вдається, а у грі – проблеми.– Зараз може й буде невелика пауза, днів п’ять. А потім продовжуємо тренування. Не можна втрачати час.







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