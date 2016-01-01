МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом | Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Футзал. «Продэксим» обыграл «Кардинал-Ровно» и продолжил свою беспроигрышную серию
Обе команды начали матч в невысоком темпе. Хозяева пытались медленно нащупать слабые места в редутах соперника. Гости же – просто не успели полностью восстановиться после тяжелого переезда.

Первыми удар по воротам соперника нанесли «зелено-желтые». Никита Лазыкин попытался пробить неожиданно для Кирилла Ципуна, но не попал в дальний угол ворот. Гости ответили неточным выстрелом от Михаила Волянюка.

По-настоящему реальный шанс открыть счет «Кардинал-Ровно» потерял ближе к середине тайма. Александр Басич «обокрал» игрока «Продэксима» и оказался лицом к лицу с Кириллом Ципуном. Впрочем, капитан ровенчан решил бить на силу, попав в самого вратаря.

За четыре минуты перед противоположными воротами Михаил Волянюк продемонстрировал, как надо реализовывать подобные моменты. «Десятка» «Продэксима», завоевав мяч, элегантно перебросил Юрия Свинарчука, который бросился на перехват – 0:1.

Пропустив, хозяева продолжили атаковать и все так же не реализовывать собственные моменты. Еще один выход тет-а-тет упустил Александр Басич.
В свою очередь, гости снова ответили результативно. Максим Бессалов на «пятачке» выиграл позиционную борьбу в Богдана Новака и со второй попытки отметился голом – 0:2.

После этого Сергей Поддубный сменил Юрия Свинарчука на Николая Дурбана и сам вышел на площадку помогать команде. Практически тут же хозяева потеряли еще одну стопроцентную возможность отличиться. Никита Лазыкин на «тарелочке» положил мяч на ногу Артему Фаренюку, однако лучший бомбардир ровенчан с двух метров пробил мимо ворот.

В похожем ключе продолжилась игра и после перерыва. Кирилл Ципун сильно выручил «Продэксим» после выстрелов Сергея Поддубного и Богдана Новака. Владимир Кручок не сумел переиграть голкипера херсонцев, выполняя практически хоккейный буллит …

Гости в это время пытались играть, отталкиваясь от счета. Единственный более-менее опасный удар – на счету опять же Михаила Волянюка, который был едва ли не лучшим на площадке в составах обеих команд.

В итоге – 0:2. ФК «Продэксим» завоевывает седьмую победу в чемпионате и на сегодняшний день занимает вторую позицию в турнирной таблице, но все может измениться завтра, когда будут сыграны остальные матчи 13-го тура.

Технические данные матча:

Кардинал-Ровно (Ровно) – Продэксим (Херсон) – 0:2 (0:2) 23.12.16. Экстра-лига. 13 тур. Ровно. ДЮСШ 4. 13:00. Арбитры: М. Чубинский (Киев), С. Подворный (Хмельницкий), В. Дзюра (Ровно). Хронометрист: А. Демьянюк (Ровно). Наблюдатель арбитража: Ю. Щепанський (Львов)

Голы: Волянюк (11), Бессалов (14)

Предупреждения: нет — Фетько (28), В.Чуднов (19) Удаления: нет

«Кардинал-Ровно»: Свинарчук (Дурбан, 15) – Концеба, Лазыкин, Новак, Фаренюк, Филь, Кручок, Басич, Мануйленко, Дармовис, Поддубный.
Запасные: Сытник, Петрик. Главный тренер: Сергей Поддубный.

«Продэксим»: Ципун – Скорый, Ланко, Волянюк, В.Чуднов, Бербенцев, Бессалов, Фетько, Киселев, Федорченко.
Запасные: Холоша, А.Чуднов, Калуков. Главный тренер: Игорь Москвичев.

Послематчевые комментарии тренеров команд:

Главный тренер ФК «Продэксим» Игорь Москвичев

– Хочу поздравить свою команду с тяжелой победой. Дорога в Ровно тоже была очень тяжелой. Спасибо ребятам за то, что с честью прошли это испытание. Потому что сегодня мы не играли, а мучились. Матч перенесли на один день раньше, нам пришлось по-новому планировать поездку. А сейчас, перед новогодними праздниками, это не так просто. Эти все моменты, которые сегодня создал «Кардинал», эти выходы один на один с нашим вратарем – это последствия усталости.

Кроме того, должен сказать, что в Ровно всегда непросто играть. Здесь особая аура. Болельщики всегда поддерживают свою команду.

И, конечно, должен отметить Михаила Волянюка, который очень много сделал сегодня для победы. Он пока не в лучшей форме, не вполне еще восстановился после повреждения, но постоянно бил по воротам, цеплялся за все мячи. Нам хотелось бы создавать больше моментов, но и играли мы сегодня против очень сильного соперника.

Почему сегодня не сыграл Калуков? Он травмирован?

– Нет, это было мое тренерское решение. Где-то я почувствовал, что Михаил Волянюк будет более мотивирован. А они, можно сказать, конкурируют за одну позицию на площадке. Мы, таким образом, пытаемся проводить определенную ротацию.



Головний тренер МФК «Кардинал-Рівне» Сергій Піддубний

– Гра була приблизно рівною: і за створеними моментами, і за змістом. Виконавська майстерність гравців команди суперника – дещо вища і це вплинуло на результат. Ми припустилися двох помилок. У першому епізоді наш гравець послизнувся і дозволив забити супернику. У другому – теж помилилися у грі в обороні. Наш гравець не мав кидатися на суперника, а десь намагатися вибити м’яча, пласуватися. Натомість, наш гравець пішов вперед, залишив за спиною суперника, який забив гол. Ми схожий м’яч вже пропускали в матчі проти «Енергії»…

Натомість, не зуміли знову реалізувати власні нагоди. В Басича – два моменти, в Фаренюка, Кручка… Басичу викотили м’яч на шість метрів. Це пенальті, пробий повз воротаря і гра повернулася б зовсім по-іншому. Замість того, ми пропустили і вийшло, що «Продексім» отримав перевагу. Вони вже були попереду в рахунку і могли від цього відштовхуватися.

Програли. Це неприємно, але сама гра була більш змістовною, ніж та, яку ми виграли минулого тижня в «ЛТК-Інбев-НПУ».

Юрія Свинарчука змінили через травму?

– Юра Свинарчук пропустив двічі і я змінив його, щоб психологічно він не «посипався». Дурбан непогано увійшов у гру. Але над введенням м’яча у гру треба працювати. На тренуваннях ніби все вдається, а у грі – проблеми.

Чи буде у команди відпустка упродовж новорічних свят?

– Зараз може й буде невелика пауза, днів п’ять. А потім продовжуємо тренування. Не можна втрачати час.



Кардинал-Ровно – Продэксим.



Продэксим




Не нравится: 0, нравится: 1.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 12:08   ::  Посмотрели: 118  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Олексій Омеляненко: Податкові преференції аграрних розписок


Йдеться про аграрні розписки. Ними вже можуть користуватися фермери восьми областей.

Подробнее


Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко: Людей ми не обідимо


Об’єднання до нас прийшло вже давно. Як тільки вийшов закон про децентралізацію, ми задумалися.

Подробнее


Сільський голова Червоного Перекопа Галина Лобунько: Дороги назад нема. Україна повинна розвиватися


Розмова про майбутнє об’єднання громад, вибори, перспективи, надії та сподівання з сільським головою Червоного Перекопа (Зелений Під) Каховського району Галиною Лобунько

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2016 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"